Álvaro Uribe asegura que la culpa del asesinato de líderes sociales la tiene el acuerdo de La Habana con las Farc

Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En la mañana de este martes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, comentó en sus redes sociales sobre el verdadero causante por el asesinato de los líderes sociales en Colombia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Uribe expresó que: “Ni el ex Presidente Duque ni el Presidente Petro son culpables del asesinato de líderes sociales; la mayor causa es el Acuerdo de La Habana, por la impunidad absoluta y el narcotráfico; contracultura que desprecia la vida, el orden jurídico y desplaza al Estado Democrático”.

Álvaro Uribe culpa el asesinato de líderes sociales al acuerdo de La Habana con las Farc. Foto: Twitter @AlvaroUribeVel

Los internautas no esperaron responder al exmandatario sobre su opinión al respecto: “El culpable de la violencia en Colombia y de las muertes de líderes sociales es usted. Que descaro el suyo fingir ser hombre de bien”, “No diga tantas brutalidades, los culpables son los asesinos y hay que capturar y judicializar”, “El Acuerdo de la Habana es un acuerdo de Estado y por tanto el culpable es el Estado y los gobiernos de turno que no llegaron a los territorios dejados por las FARC con seguridad justicia y desarrollo y que no hicieron todos los esfuerzos para cumplir los acuerdos”, fueron algunos de las respuestas.

Y es que en la primera semana de noviembre se reportó el que sería el primer crimen de una de estas personas que representan a sus comunidades o trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia con el homicidio de Edgar Ayala Pinto, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Ciudad Rodeo, en el occidente de Cúcuta (Norte de Santander).

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaron que hombres armados lo interceptaron cuando se encontraba junto con su hijo en el parqueadero del conjunto residencial en el que residía. De igual manera, en lo corrido que va del año van 157 líderes sociales asesinados y que para la capital de Norte de Santander se habían emitido alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo ante las vulneraciones de los derechos humanos de la población.

Vale mencionar que, el pasado martes 8 de noviembre, el director de Human Rights Watch (HRW) para América, Juan Pappier, dio a conocer un preocupante informe sobre violencia contra líderes y lideresas sociales en el país desde que Gustavo Petro asumió como presidente de la República. Según el reporte, en los primeros tres meses del nuevo gobierno han sido perpetrados 35 crímenes contra personas defensoras de derechos humanos.

Pese a las alarmantes cifras, el informe de HRW señala que en los primeros días de noviembre no se han registrado asesinatos contra líderes o lideresas sociales, registro que coincide con el de Indepaz. Empero, el observatorio de conflicto y paz de esta última oenegé señalan que en los primeros 90 días del gobierno Petro han ocurrido más asesinatos contra esta población: en total, 41.

Según el reporte, ocho homicidios han ocurrido en este departamento durante los últimos tres meses. De hecho, los tres últimos casos registrados acontecieron en esta región del suroccidente colombiano. En Putumayo se tiene conocimiento de cuatro casos y en Cauca han sido asesinados tres defensores.

Sumado a eso, la Defensoría del Pueblo señaló que en el Magdalena Medio se han triplicado los homicidios contra defensores de derechos humanos en lo que va de 2022. En esa misma región han matado a dos excombatientes de las Farc que cumplían con su proceso de reincorporación.

SEGUIR LEYENDO: