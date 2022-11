Alina Lozano aseguró que está cansada de las propuestas indecentes que le hacen en redes: “Para mí eso es acoso”

Foto tomada de Instagram @LozanoAlina

En las redes sociales se encuentran todo tipo de comentarios, desde buenos mensajes hasta críticas, burlas y acoso. De hecho, durante los recientes días Alina Lozano compartió desde su cuenta en Facebook un video que tituló en la leyenda como: “Yo no cobro por bailar, ni salgo con ningún hombre por plata”. ¿Qué ocurrió? Pues Bien, la actriz denunció que ha recibido mensajes ofensivos y acosadores de parte de dos hombres.

“Quiero contarles que es la segunda vez que recibo de parte de un hombre, y no del mismo hombre, propuestas indecorosas... Me han ofrecido plata para salir con esas personas, o sea, -¿cuánto cobra usted?- más allá de sentirme ofendida o lo que sea, me da es esa impresión de personas, de hombres por ahí como depredadores, como abusivos con las mujeres, porque no solamente tendrán esa actitud conmigo”, expresó en primer lugar Lozano.

Posteriormente, la actriz resaltó que les hizo la debida aclaración de que ella no hace ese tipo de cosas y habló de la tristeza que, como mujer, siente ante este tipo de situaciones por las que también pasan muchas más.

“Yo siento que es muy triste que un hombre tenga que ofrecerle dinero a una mujer... Yo le respondí así, creo que a los dos: Qué tristeza, me encantaría que la persona que te trajo a este mundo, tu mamá, pudiera ver en qué te convertiste, en qué ser humano que necesita ofrecerle a una mujer plata, qué baja autoestima, qué profundo vacío siento que tienen este tipo de hombres que no se sienten capaces de conquistar una mujer, de respetarla, sino que la reducen a un objeto, un objeto que se puede comprar”.

La actriz también comentó que uno de los hombres fue más “primitivo” que el otro en sus mensajes. Sin embargo, no amplió la información sobre las propuestas indecorosas que le hicieron, solo dijo que uno de ellos le preguntó por cuánto cobraba para que le hiciera un baile privado. En su reflexión, también se refirió al estado vulnerable en el que continúan estando las mujeres.

“Es esa tristeza profunda que tovadía muchas mujeres estemos en una situación vulnerable, además de acoso, porque para mí eso es acoso... Es fácil decir: -No responda, no les ponga cuidado-, no creo que ayude mucho, ni se ayude uno mismo o ayude a otras mujeres sino se habla de esto... Yo de una vez denuncié los perfiles... Yo no me quedé callada... hacer lo que hay que hacer, las herramientas que brindan las redes para que nosotras las mujeres nos podamos proteger de este tipo de comportamientos y propuestas”.

Aquí el video compartido por la actriz colombiana en sus redes sociales:

Alina Lozano alzó la voz y se mostró cansada de las propuestas indecorosas que le han hecho en redes: “Para mí eso es acoso”

Un repaso por la carrera de Alina Lozano:

La artista cuenta con una nutrida carrera actoral y ha plasmado su talento al respecto en cualquier cantidad de producciones, por ejemplo, se le vio en ‘Romeo y buseta’ (1991), ‘El último matrimonio feliz’ (2008), ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’ (2015), ‘El bronx’ (2019), ‘Pa’ quererte’ (2020). Y, por supuesto, hay que mencionar una de sus más populares: ‘Pedro el escamoso’ (2001). En cuanto a sus proyectos más recientes, estuvo en la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’ (2022).

