Johanna Fadul relató que fue víctima de acoso sexual: “Me solté y empecé a gritar como loca”

A través de sus redes sociales, la actriz colombiana, Johanna Fadul, relató que fue víctima de acoso sexual. Según contó, a través de las historias de su cuenta de Instagram, fue abordada por un hombre que, luego de mostrarle sus partes íntimas, la agarró por la fuerza de uno de sus brazos. La ‘diablita’, como se le reconoce popularmente por su papel como la hija de ‘la diabla’ en la serie colombiana ‘Sin senos no hay paraíso’, aseguró que salió a salvo de la situación y que, desafortunadamente, no es la primera vez que esto le ocurre.

Comentó que se encontraba caminando por las calles de Bogotá cuando se encontró con el que segundos después sería su victimario. Recordó que pasó por el lado de aquel hombre y que le llamó la atención ver que tenía una correa de color café en su pantalón, sin embargo, al ver por segunda vez, se dio cuenta de que el hombre tenía sus partes íntimas expuestas. “Yo vi que tenía como un cinturón café y eso como que sí, pero como que no (...) y volteé a mirar y marica, tenía el hijueputa pipí por fuera. Ay, perdón, pero es que me dio de todo”, dijo Johanna Fadul al contarle a sus seguidores lo que le había ocurrido.

Johanna destaca que luego de darse cuenta de las acciones de aquel hombre, el sujeto la agarró del codo y la acercó hacia él. Fadul recuerda que empezó a gritar en búsqueda de alguien que la auxiliara. A pesar de su llamado de ayuda, cuenta, no habían personas cerca, por lo que tuvo que asumir la situación sola. Como pudo, dice, logró zafarse de las manos del agresor, no sin antes gritarlo y tratarlo mal por sus acciones abusivas.

“Lo tiene afuera y yo lo que hago es evitarlo y este me coge el codo. Claro, yo me solté y empecé a gritar como loca y justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro, nada. Yo le dije hasta de qué se iba a morir y de ahí pa’ abajo todo lo que ustedes se puedan imaginar (...) Bendito Dios no paso nada más, pero uno sí termina mal. Muy fuerte porque sé que a muchas personas nos ha pasado lo mismo”, manifestó en sus historias de Instagram.

De la misma manera, en medio de lo que compartió, puntualizó que esta es la segunda vez que le sucede algo similar. La primera vez que le pasó esto, dijo, fue hace unos años, en Bogotá. En aquella ocasión fue un hombre joven su victimario. “Era un pelaito, en Bogotá, iba bajando un puente cuando me encontré con ese culicagado”, detalló Fadul. Al igual que en esta ocasión, el hombre tenía sus partes íntimas expuestas. “Cuídense mucho”, concluyó Fadul.

Ante situaciones como estas, las autoridades tienen preparadas líneas de atención para ayudar a quiénes son víctimas de este tipo de comportamientos. Los contactos para denunciar actos de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia son: Línea Nacional: 155; Policía Nacional: 123; Línea Fiscalía General de la Nación: 122; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080; Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141 o los número de WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320.

“El acoso sexual es un delito de género y desde el Gobierno Nacional tenemos cero tolerancia a cualquier tipo de violencias contra la mujer”, resaltó Gheidy Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el 2020, durante la Audiencia Pública virtual “Acoso sexual en universidades, relaciones laborales o profesionales en Colombia”, organizada por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

La normativa, expuesta en el Artículo 210 de la Ley 1257 de 2008, dice: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.

