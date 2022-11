A la cárcel otro periodista por agredir a su pareja, esta vez en Santa Marta

Un caso más de agresión de un periodista hacia su excompañera sentimental se registró en Santa Marta. Este jueves, las autoridades capturaron al señalado de maltratar y amenazar de muerte a la mujer.

El periodista deportivo Orlando Rafael Montero Ardila, fue detenido cuando el sindicado se disponía a ingresar a su lugar de trabajo donde dirigía un programa radial. La víctima también ejerce como periodista, tiene una hija con el agresor y su denuncia llegó a través de las redes sociales, los malos tratos y las amenazas a las que se veía sometida por el periodista.

María Angélica Sánchez señala que había realizado en seis ocasiones las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, ninguna de ellasfructificaron y el periodista seguía amenazándola.

“Las mujeres no tenemos derechos a una vida tranquila, uno se separa y lleva la cruz de la expareja (…) Desde hace varios años no tengo ninguna relación sentimental con Orlando Montero, sin embargo, he tratado de llevar la fiesta en paz teniendo en cuenta que tenemos una hija en común”, aseguró la mujer.

De igual manera, la víctima continuó su triste relato por el que el hombre la ha hecho pasar: “Mis amigos más cercanos saben por todo lo que he pasado, son testigos que Orlando me persigue en el gimnasio, en las canchas y en el trabajo y todo porque no quiero tener relaciones íntimas o sentimentales con él. Me robó el celular y me amenazó con publicar fotos intimas mías”, como también reiteradas amenazas contra su vida.

Por todo lo anterior, en la noche de este miércoles 9 de noviembre se realizó la audiencia de manera virtual, en la que un juez de Control de Garantías hizo efectiva su legalización de captura. Con esto, las autoridades le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cabe mencionar, el primer caso que se conoció de violencia de género por parte de un periodista luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde, aparentemente, el periodista Juan Fernando Barona, quien trabajaba en el informativo de televisión Noticias Uno, golpea a una mujer dentro de un ascensor.

Se trata de una cámara seguridad en la que se evidenciaría que el comunicador somete a la señalada víctima en el piso, la intenta callar a la fuerza y le propina varios puños, mientras otro hombre lo acompaña, le entrega unas maletas y unas llaves. En el registro se indica que el hecho ocurrió el pasado viernes 14 de octubre, a las 10:44 de la noche.

Uno de los usuarios de Twitter que dio a conocer el video fue Sebastián Rodríguez Zamudio (@Soy_Zamudio_), quien expresó: “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad! @NoticiasUno @DCoronell, este señor NO puede seguir en el canal! @SomosJacarandas (sic)”.

De lo que captó la cámara de seguridad, hicieron eco @SomosJacarandas, una cuenta en la que aseguran que hacen activismo digital y movilización social, y donde hacen públicos hechos de violencia de género.

“@NoticiasUno Exigimos acciones INMEDIATAS. Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja”, publicaron en un hilo en la red social.

Agregaron que quien sufrió la agresión era una extranjera que, al parecer, fue la compañera sentimental del comunicador y a la que incapacitaron tras lo ocurrido.

“La víctima es una mujer brasileña que dice haber tenido una relación amorosa con él durante cuatro meses. Según ella, después de la golpiza que habría sufrido, quedó con una incapacidad de 8 días. Según lo que se puede ver, Barona habría estado con un amigo, Nicolás Vergara (sic)”, trinaron.

Indicaron que previo a la agresión, los tres tuvieron un altercado en un establecimiento de venta de licor, y que el otro hombre que estaba presente en el ataque, también atacó a la mujer.

