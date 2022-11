Video: Conmebol destaca golazo de la selección Colombia de fútbol playa

Selección Colombia de fútbol playa que representó al país en la Liga Evolución de la Conmebol realizada en Santa Elena, Ecuador

La actividad del fútbol de selecciones no solo se limita a los once contra once de toda la vida que esperan con ansias que llegue la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tanto en fútbol sala como el fútbol playa se desarrollaron por estos días varias competiciones en Conmebol, en las que las respectivas selecciones Colombia tuvieron participación en las últimas semanas.

En el caso del fútbol playa, la actividad se dio en la Liga Evolución Fútbol Playa de Conmebol - Zona Norte 2022, celebrada en el Cantón de La Libertad, ubicado a unos kilómetros de la localidad de Santa Elena, en Ecuador. El formato del torneo divide a las diez naciones de la Conmebol en dos zonas, con cinco selecciones cada una. De manera simultánea se desarrollaron las competiciones para la categoría de mayores y para la sub-20. El torneo se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas, en las que Colombia midió fuerzas con sus similares de Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.

El balance en ambas categorías no fue el mejor para los dirigidos por el seleccionador Santiago Alzate. En la categoría de mayores terminaron en el tercer lugar con un balance de una victoria y tres derrotas. La primera fecha tuvieron descanso, por lo que su debut fue en la segunda fecha ante Venezuela, con quienes disputaron un partido muy reñido. Tras empatar 5-5 en el tiempo reglamentario, finalmente perdieron en los penaltis por marcador de 2-1. Luego cayeron ante Brasil por 5-9 y más tarde el anfitrión Ecuador propinó otra derrota por 6-3 que confirmó su eliminación.

Su única victoria fue en la última fecha ante Perú con marcador de 3-2, pero lo más destacado fue el golazo del ‘9′ colombiano Wilson Córdoba Baquero. Levantó el balón de la arena y se inventó una chilena que sirvió para batir al guardameta peruano. Semejante gesto individual le valió ser destacado por la Conmebol en sus redes sociales.

Publicación de Conmebol en su cuenta de Twitter aclamando el golazo de Colombia en la Liga Evolución de fútbol playa

En lo que se refiere a la categoría sub-20, terminaron en el cuarto lugar también con una victoria y tres derrotas. Sin embargo, esta victoria fue especialmente dulce por ser ante el favorito Brasil, a quienes se impusieron por marcador de 5-3. Previamente descansaron en la primera fecha y en la segunda jugaron un partido muy reñido con Venezuela que terminó 3-3 en el tiempo reglamentario, tras lo cual se fueron a los penaltis donde la ‘Vinotinto’ se impuso por 4-3.

Mientras se esperaba que las cosas fueran a mejor tras la victoria ante Brasil, Colombia perdió los partidos siguientes, 4-2 ante Ecuador y 3-2 ante Perú.

Cabe señalar que este torneo tiene un sistema de puntuación particular, puesto que no existe el empate. Es por eso que los partidos que terminan empatados se deciden en cobros desde el punto penal, aun cuando se trata de un formato de liga.

