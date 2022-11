La Liendra le dijo a sus seguidores que no se vayan a buscarlo a Medellín: “No me gusta que se arriesguen por conocerme”

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Al día de hoy se puede decir que La Liendra es uno de los influenciadores con mayor popularidad en Colombia, uno de los que más se habla en los medios de comunicación y las redes sociales, de hecho, si se menciona el número de seguidores que el quindiano acumula en plataformas como Instagram y YouTube, en la primera red social va por los más de seis millones, más que estrellas de la música como Juanes -por ejemplo- que tiene cuatro millones. En cuanto a YouTube, en su canal están suscritos 955 mil usuarios.

Ahora bien, en vista de su fama nacional, son varios los fanáticos que amarían conocerlo personalmente. Incluso, varios de ellos han viajado desde diferentes partes de Colombia hasta Medellín, donde reside el creador de contenido, para ver si logran contar con la suerte de tenerlo frente a frente.

Precisamente, durante los recientes días Mauricio Gómez (su nombre de pila) mostró desde sus Historias de Instagram que se había encontrado con dos de sus liendritas, como le llama a sus fans. Los jóvenes habían viajado desde Villavicencio y, aunque el influenciador manifestó alegría por conocerlos, también aprovechó la oportunidad para pedirle a sus seguidores que no realicen este tipo de viajes porque muchas veces puede que no cumplan su meta de verlo.

“Les presento estas dos liendras, vinieron desde Villavicencio (a Medellín) a conocerme. Yo estuve pendiente de las Historias, vi que él hacía sino buscarme, y nada, pudimos encontrarnos. La verdad, yo quisiera tener el placer de conocerlos a todos, pero también les digo: No traten de viajar, no traten de buscarme y venir desde otros lugares, porque puede que no me encuentren, que no den conmigo y se ponen en peligro, gastan plata. Sin embargo, si los puedo antender, de una. Pero en muchas ocasiones yo no los puedo atender”.

La Liendra tras todos los viajes a Medellín que han hecho los fans en su búsqueda: “No me gusta que se arriesguen por conocerme”

Posteriormente, nuevamente desde sus Historias de Instagram, La Liendra hizo énfasis en que no quiere que sus seguidores viajen a tratar de conocerlo, puesto que no desea que se pongan en peligro. Además, aseguró que durante este año ya no aceptará ninguna otra solicitud de este estilo.

“El parcero de ahora es la última persona que atiendo este año. Más de 15 personas han viajado de otras ciudades a Medellín, unos en cicla, otros en moto y unos hasta a pie, y no me gusta que se arriesguen por conocerme o que les pase algo. Prometo hacer convivencia en diferentes ciudades, pero por favor, no hagan mas esos viajes que no van a tener respuesta y me disculpan, pero es por el bien de ustedes”.

Por otro lado, durante los últimos días el creador de contenido también fue noticia entre la prensa del entretenimiento tras romper una alcancía en la que llevaba ahorrando tanto monedas como billetes por un periodo de dos años. El quindiano quiso destapar su alcancía para usar el dinero en su viaje al Mundial de Qatar 2022 (que inicia el 20 de noviembre). Ahora, la pregunta del millón: ¿Cuánto dinero logró reunir? Nada más y nada menos que la sorprendente cifra de 16′.740.000.

Antes de revelar la suma, Gómez quiso hacer una dinámica con su comunidad en Instagram, de este modo, los puso a adivinar cuándo habría logrado ahorrar en su alcancía y a quien le atinara él le daría lo que alcanzara a recoger en una mano. Fue así que una usuaria estuvo a mil pesos de diferencia de adivinar la cifra, por lo tanto, La Liendra la dio como ganadora por ser la que más cerca estuvo y cumplió su promesa: del dinero ahorrado sacó un manojo para entregárselo, lo que fue un total de 625 mil pesos.

