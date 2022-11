Yerry Mina regresaría a las canchas con el Everton para enfrentar al Bournemouth en la Copa de la Liga de Inglaterra Ilustración: Jesús Avilés

Yerry Mina regreserá a los terrenos de juego 94 días después de su lesión de tobillo, con compromiso ligamentario, cuya recuperación se extendió más de lo esperado por una “pequeña lesión en la pantorrilla” confirmada por el director técnico del Everton FC, Frank Lampard, en una rueda de prensa donde se esperaba se confirmara su regreso a la nómina de convocados.

El regreso del defensor central, habitualmente llamado a la selección Colombia, se dará en el paartido válido por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde Everton FC se enfrentará a Bournemouth en el Goodison Park. Allí el Panita integrará la nómina titular en donde Lampard buscará dar descanso a jugadores como Conor Coady y James Tarkowski quienes han conformado la dpla de centrales en los últimos encuentros.

Yerry Mina recién regresó a los entrenamientos a mitad de la semana del 1 al 5 de noviembre, previo al partido contra el Leicester City. Aquella vez Frank Lampard aseguró que al colombiano le hacían falta un par de sesiones de entrenamiento con el grupo completo para entrar en la dinámica del equipo. Su regreso es importante para los Toffees que se ubican en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 14 puntos a tan solo dos unidades de la zona de descenso.

Los partidos que se ha perdido el defensor central desde su lesión de tobillo el 6 de agosto con afectación en los ligamentos son: vs. Aston Villa (1-2), vs. Nottingham Forest (1-1), vs. Brentford (1-1), vs. Leeds United (1-1), vs. Liverpool (0-0), vs. West Ham (1-0), vs. Southampton (2-1), vs. Manchester United (1-2), vs. Tottenham Hotspur (0-2), vs. Newcastle United (0-1), vs. Crystal Palace (3-0), vs. Fulham (0-0) y vs. Leicester City (0-2) por Premier League. Además, se jugó el partido de la segunda ronda de la Copa de la Liga ante Fleetwood donde ganaron 1-0.

En Inglaterra aun se aguarda por la recuperación de Luis Díaz y Luis Sinisterra, quienes se perderán el partido amistoso de la selección Colombia contra su similar de Paraguay, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en Estados Unidos. La lesión del jugador de Liverpool es una distensión del ligamento interno de la rodilla sufrida ante el Arsenal en la Premier League el pasado 9 de octubre. Entre tanto la del atacante de Leeds United es una lesión de Lisfranc en el pie y su regreso, al igual que el del guajiro, está pronosticado para después de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

“No te metas con Yerry”, el encontrón del colombiano con un compañero en pleno entrenamiento

El diario The Athletic algunas revelaciones hechas por el volante Demarai Gray sobre los conflictos entre los jugadores del Everton durante la pasada temporada al borde del descenso, “Peleamos mucho entre nosotros hacia el final de la temporada. Nunca llegó al punto físico porque los jugadores hubiéramos intervenido antes de eso. Fueron solo discusiones de voces y de encararse el uno al otro. Seamus Coleman era el pacificador, un tipo encantador pero que dice las cosas como son. En cambio, no te metas con Yerry Mina”.

Una de estas disputas involucró al propio Mina y el delantero Anthony Gordon, uno de los juveniles formados en las inferiores del club, durante un entrenamiento:

“Recuerdo una vez que Yerry Mina le dijo algo a Anthony Gordon. Ustedes ven cómo juega Anthony, es un juguetón, así que le fue a reclamar por una jugada durante un entrenamiento y tuve que separarlo en el campo. Ahora nos reímos de eso”

SEGUIR LEYENDO: