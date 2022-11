Por qué los hinchas de Nacional están acusando a Millonarios de plagio

Millonario Nacional en Twitter Pantallazo

La victoria de Millonarios en la Copa Betplay aún resuena tras 6 días en lo que la celebración continúa sobre todo en redes sociales, el cuadro embajador no deja de festejar junto con la hinchada azul, sin embargo, en las últimas horas son controvertidos por una imagen que fue publicada desde el perfil del equipo, la cual fue tomada como plagio por un hincha del Nacional.

La imagen en cuestión consta de un mosaico en el que se puede ver diferentes momentos de los jugadores del cuadro embajador durante los partidos y en el centro una foto del técnico Alberto Gamero, todo pareció normal y una manifestación más de alegría por el resultado conseguido, sin embargo, un hincha del Atlético Nacional se fijó en el diseño de la imagen y reposteándola dio cuenta de lo parecida que es la imagen con una que el equipo verde cuando fue campeón en el primer torneo terminado a mitad de año.

Este fue el comentario del tuitero: “Hay algo de diseño en tu copia”, adjuntando las dos fotos que son el centro de la discusión en redes sociales.

Enseguida se generaría una discusión sobre si era o no plagio por parte del equipo de diseño de Millonarios logrando un cruce de comentarios que criticaban el hecho y otros que lo defendían: “Que tristeza, puro plagio el de los diseñadores de Millonarios… ¡Una imagen dice más que mil palabras!”.

El mismo comentario en la publicación sería argumentado por un usuario que según dice en su perfil es comunicador digital: “Va más por el lado de que hay que ser auténticos y no crear piezas iguales a la competencia, pierden proyección y prestigio”… Por lo que otro usuario le respondió: “Ah bueno, eso es una cosa muy distinta porque plagio no es, pero si es un estilo muy repetitivo”.

“La verdad es que ese collage no es original; el collage de fotos de fondo al estilo rústico es bastante usado, no es nuevo, no es innovador, si es lindo, si es estéticamente atractivo”, fue otro de los comentarios. Lo cierto es que al parecer de una discusión netamente de redes sociales no pasará este tema y los hinchas solo quieren celebrar el haberle ganado al Atlético Junior de Barranquilla en el Campín el pasado 2 de noviembre y su paso paralelamente a la Copa Libertadores de América para la temporada 2023.

Asimismo, la escuadra embajadora espera poder pelear el título de la Liga Betplay para terminar el final de temporada por lo alto, aunque todavía les queda camino por recorrer, pues vienen de empatar con Santa Fe 1-1 el fin de semana pasado y este miércoles se enfrentará de nuevo al Junior de Barranquilla.

Las jornadas avanzarán este martes con los encuentros entre Pasto y Águilas Doradas y América contra Medellín. Mientras que el miércoles además de Millonarios-Junior se estará disputando el partido entre Santa Fe y Deportivo Pereira.

