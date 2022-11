Paloma Valencia criticó nuevamente la politica energética de Petro: “Aun no hay tecnologías diferentes”

La senadora del Centro Democrático presentó un proyecto de ley con el que espera prohibir el "adoctrinamiento político" en las escuelas. Foto: Colprensa

El 7 de noviembre inició en Sharm el-Sheij Egipto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 COP 27, una cumbre que cuenta con la participación de delegaciones de casi todo el mundo en donde discutieron que soluciones pueden hallar ante la inclemencia del calentamiento global que afecta a todos los continentes.

Desde allí el jefe de Estado Colombiano habló de la necesidad de salir de la dependencia energética a los hidrocarburos y de la inminencia de una crisis ambiental podría generar serios problemas en la humanidad.

“Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón”, mencionó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la COP 27.

Al respecto la Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, demostró que estaba atenta a la intervención del jefe de Estado al enumerar los errores e incongruencias que ella notó en lo dicho por el presidente Petro.

“De las 10 recomendaciones del Presidente Petro en la Cop27 comparto solamente la de salvar el Amazonas que requiere inversión internacional y la de cambiar deuda por inversión en adaptación y mitigación. Lo demás me parece una pendiente de cosas cada vez más absurdas”, trinó la política uribista.

De igual forma resaltó que con sus indicaciones se podría afectar la producción de abonos para el agro: El Presidente Petro dice que “La banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos” Significaría no financiar: agro que usa urea construcción que usa concreto y acero movilidad que usa combustibles fósiles todo lo que use plástico”. Aunque este punto fue refutado por agrónomos que señalaron que la agricultura no necesitas urea dado que se puede usar compost y biopreparados.

También indicó la Senadora Valencia que de la solicitud por parte del jefe de Estado colombiano de buscar un final a la dependencia de los hidrocarburos, actualmente no es posible por recursos técnicos y tecnológicos.

“El Presidente Petro luego acusa a la tecnocracia internacional de estar ‘influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo’ parece que todavía no comprende la dependencia a los fósiles no es capricho, sino a que NO hay aún tecnologías diferentes”, mencionó la integrante del Centro Democrático.

Otros de los cuestionamientos que hizo la Senadora Paloma fue referente a las recientes afirmaciones de Petro que señalaban que el país tiene uno de los peores sistemas de salud a nivel mundial, dicho pronunciamiento fue refutado por la política uribista que resaltó: “el Presiente Petro dice que Colombia tiene el peor sistema de salud del mundo, cuando los expertos en salud del mundo lo catalogan como entre los buenos del mundo”.

Sobre el discurso en la COP 27 también habló el exsenador y ex-precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, el político que ha estado participando activamente como opositor tras la elección presidencial de Petro, salió nuevamente en las redes sociales para cuestionarlo, en esta ocasión mencionando como disparate la idea de suspender la exploración de hidrocarburos.

“Si, según usted, es positivo para el ambiente de Colombia y el mundo, ¿por qué no propuso en la cumbre del clima, COP27, que los otros países productores de hidrocarburos, como Colombia, tampoco firmen más nuevos contratos para buscarlos? (... ¿Por qué lo que es correcto, según usted, para Colombia, no lo es para el resto del mundo? Si Colombia solo aporta el 0,5% del total del carbono del mundo, ¿cómo le sirve a la humanidad nuestro sacrificio? ¿Hasta cuándo va a insistir en su disparate, tan dañino para Colombia?”.

SEGUIR LEYENDO INFORMACIÓN DE COLOMBIA