Sargento del Ejército que golpeó a su esposa embarazada y la hizo perder el bebé se declaró inocente

Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Fonseca, en La Guajira, luego de que conocieran que una mujer perdió a su bebé luego de recibir una brutal golpiza por parte de un sargento del Ejército de Colombia. Se trata del exmilitar Billy Bismarck Álvarez quien ejercía en la institución como Sargento Primero del Grupo de Caballería Mecanizado n.° 2 Juan José Rondón, pero ahora fue sindicado por violencia intrafamiliar.

Los hechos habrían sucedido el pasado 10 de octubre, cuando el sargento Álvarez sostuvo una fuerte pelea con su esposa, identificada como María Cristina Tabares Restrepo. En medio de la discusión, el militar empezó a golpear a su pareja, quien se encontraba con 22 semanas de gestación, pero producto de los golpes perdió el embarazo.

Según la denuncia de la víctima, que se presentó el pasado 12 de octubre a formalizar una denuncia por violencia contra su esposo, todo sucedió a las 7:30 de la noche de ese 10 de octubre, afuera de la vivienda familiar que compartía junto al sargento, ubicada en el barrio Alfonso López de Valledupar.

El relato de la mujer señaló que llegaba a la casa junto a Álvarez en horas de la noche y frente a la puerta de su vivienda la empezó a golpear y la empujó contra un taxi que venía en movimiento. Además, añadió que cuando la vio en el pido le empezó a pegar varias patadas.

“Mientras ambos llegaban a su casa el señor Billy en estado de alicoramiento y bajo su condición de hombre y sin mediar palabras le propinó fuertes golpes a su mujer María Cristina, y la empujó contra un taxi en movimiento, no siendo suficiente le dio varias patadas, por lo que el conductor del taxi y una vecina intervienen para que este no la mate”, dijo la defensa de la víctima en la reciente audiencia de imputación de cargos.

Añadió que, en ese momento, el sargento también golpeó a la vecina y al taxista. Aunque el conductor del taxi llamó a la Policía, “el señalado se hace el dormido y posteriormente por sus propios medios ingresa a la casa en donde sigue maltratando a su mujer y a su hijo de nueve años”.

“Me pegó fuertemente en la barriga, no le importó su hijo, no le importó que yo estaba embarazada. Me tuve que trasladar a un centro médico aquí en Valledupar, donde estuve internada por cuatro tres días. El bebé se me desprendió de la matriz. Al salir me tuve que esconder en la casa de una amiga porque él me buscaba, y se enteró que ya estaba procediendo a una denuncia en su contra”, detalló la víctima al Diario Del Cesar.

Tras proceder con la denuncia, el pasado jueves 3 de noviembre varios funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía procedieron con la captura contra el sargento Álvarez en el lugar donde el acusado ejercía sus funciones. Su detención se dio faltando un año para que el sargento se pensionara y ascendiera de cargo. Por su parte, desde el 14 de octubre el Ejército Nacional anunció el inicio de una investigación disciplinaria en contra de Billy Álvarez.

Así las cosas, en las últimas horas, el sargento fue presentado ante un juez y se le imputaron cargos por el delito de feminicidio agravado en calidad de tentativa, cargos que no fueron aceptados por el militar. Sin embargo, tras escuchar las declaraciones de los testigos y la víctima, y ver las pruebas audiovisuales, el juez le ordenó medida de aseguramiento.

En medio del proceso la mujer señaló que fue víctima de maltrato por parte del sargento desde que empezó a vivir con él, hace varios años. “Las agresiones empezaron desde un principio, pero él me decía que lo perdonara, que no lo volvería hacer más, y yo creía en sus palabras. Las agresiones salían a relucir cuando él estaba borracho y se excusaba al día siguiente”, expresó la mujer en la audiencia.

La víctima añadió que en días pasados fue víctima de un atentado, del cual también cupó al militar. “Yo salía de mi casa a llevar a mi hijo al colegio, y dos hombres en una motocicleta me lanzaron el químico, asimismo me dijeron que eso era para que me quedara callada, inmediatamente yo sentí que el cuerpo me quemaba, y veo que mi hijo también lo salpicaron”, denunció.

Por su parte, el sargento señaló que la mujer estaba mintiendo y que no la había amenazado. El juez programó la audiencia de medida de aseguramiento para el próximo 8 de noviembre.

