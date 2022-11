Fiscalía designó a dos fiscales para dar con el paradero del hombre que abusó de mujer en estación de Transmilenio

Noviembre - 25 - 2015. Bogotá. EdificioFiscalía General de la Nación (Colprensa - Diego Pineda)

En horas de la tarde, mientras las manifestaciones en Bogotá avanzaban, la Fiscalía General de la Nación anunció que designó a un equipo especializado en delitos sexuales con el fin de avanzar en la investigación acerca del presunto caso de abuso sexual que habría sufrido la menor de edad, Hilary Castro. De acuerdo a la denuncia que hizo la menor de 17 años de edad, los hechos en cuestión habrían ocurrido en la estación de TransMilenio La Castellana.

El equipo de investigadores está compuesto por dos fiscales especializados en delitos sexuales y un grupo de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, mientras que también contará con el apoyo de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial y Criminal) de la Policía Nacional.

Este cuerpo de autoridades tendrá la misión de identificar y dar la captura del presunto responsable del caso de abuso sexual que habría tenido ocasión en la noche del 31 de octubre, en las inmediaciones de una estación de TransMilenio en contra de Hilary Castro.

“La Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación dispuso de dos fiscales especializados en delitos sexuales quienes, junto a un equipo destacado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, buscan dar con el presunto responsable del abuso sexual del que fue víctima, el pasado 31 de octubre, una menor de 17 años, usuaria del sistema Transmilenio en Bogotá; a quien además le fueron hurtadas sus pertenencias”, señaló la fiscalía a través de un comunicado.

De acuerdo con la denuncia que hizo la menor de edad a través de sus redes sociales, cuyo perfil de Instagram se identifica como ‘La Femilokka’, Hilary, fue aborda por una sujeto que tenía barba y cabello largo, pero que, además tenía, al parecer, una sudadera azul. En ese momento el hombre le pidió que le entregara sus objetos de valor, por lo que Hilary accedió a entregarle el canguro que llevaba consigo.

Sin embargo, mediante intimidaciones con un arma blanca, el individuo la obligó a bajar de la estación, llevándola hasta la parte posterior de esta, lugar en donde la sometió para, presuntamente, abusar de ella.

Tras lo ocurrido, la menor acudió a las autoridades, no obstante, denunció que no le recibieron su denuncia porque se encontraba en un horario por fuera del habilitado para esta gestión. Señalamiento admitido por parte de la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, pues sostuvo que “reconocemos que cometimos unas fallas en el momento de la atención. La primera atención telefónica no fue oportuna en la línea púrpura, ni en la URI de Puente Aranda”.

Ante la aparente falla en el requerimiento de la denuncia la Fiscalía impartió instrucciones para que sus funcionarios estén en la capacidad de atender denuncias en cualquier momento del día.

“De la misma manera, el ente investigador impartió instrucciones a sus funcionarios para que se disponga de horarios las 24 horas del día, para la recepción de las denuncias por parte de los ciudadanos y se adopten mecanismos para evitar traumatismos en los usuarios de la justicia que acuden a la entidad en búsqueda de hacer valer sus derechos”, añadió la fiscalía.

Cabe destacar que la denuncia pública que hizo Hilary Castro despertó el rechazo de una buena parte de la ciudadanía, por lo que en el transcurso del día de ayer, 3 de noviembre, se registraron manifestaciones sobre la Autopista Norte de Bogotá y la Avenida Calle 80.

