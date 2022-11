Más estudiantes en las universidades, revolcón en el Icetex y cambios en el PAE: algunas de las novedades que anunció el ministro Alejandro Gaviria para la educación

Alejandro Gaviria, ministro de Educación. FOTO: Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció en medio de una entrevista para la emisora Caracol Radio que el sistema de educación de Colombia tendrá grandes cambios. Uno de ellos será aumentar la cobertura de las universidades y garantizar el acceso a una mayor cantidad de jóvenes con el fin de cerrar las brechas de aprendizaje que dejó la pandemia de covid-19.

Respecto a cómo invertirá los recursos la cartera, luego de que estos hayan sido ampliados, Gaviria destacó tres puntos fundamentales. El primero es aumentar la cobertura de educación superior,“tenemos una meta que estamos afinando y que hará parte del plan de desarrollo de 500.00 nuevos jóvenes en educación superior”, dijo; el segundo es desarrollar un plan de infraestructura que calificó como “ambicioso”, en el que incluye la infraestructura para la educación superior. “Ese plan de infraestructura estará acompañado de capacitación docente y conectividad”, dijo. Y, el tercero, es cerrar las brechas de aprendizaje que dejó la pandemia.

El Icetex tendrá cambios

Pero uno de los cambios más importantes los tendrá el Icetex, y estarán relacionados con condonaciones para los jóvenes, ya que Gaviria expresó que tienen “deudas impagables”. Además, resaltó que el modelo de la entidad no le está resultando útil porque no está cumpliendo con las demandas de la sociedad.

“Funciona como un banco y eso es lo que queremos cambiar, la recuperación de la cartera. Ese modelo de un banco puro es lo que hay que cambiar, ese modelo ya no funciona y no es compatible con las demandas de la sociedad por razones obvias”, dijo el ministro.

Por otra parte, se refirió a la calidad de la educación. “Cuando hay rezagos muy grandes, el método tradicional de enseñanza tiene que cambiar. Se trata de acelerar un curriculum”, dijo el jefe de cartera. Añadió que está trabajando con el Icfes para llegar a un diagnóstico no solo a través de las pruebas tradicionales, sino también con el programa “Evaluar para avanzar”.

La corrupción en el PAE

El ministro Gaviria fue consultado en la emisora anteriormente mencionada sobre la propuesta de centralizar el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con el fin de confrontar la corrupción en su interior, a lo cual mostró su desacuerdo. Dijo que el Gobierno Nacional no tiene la posibilidad de estar en cada lugar del territorio y que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades regionales y acompañar a las entidades territoriales.

Explicó que debido a la actual emergencia invernal y el aumento en el precio de los alimentos, el PAE está reevaluando su concepto con el fin de brindar seguridad alimentaria que cuente con una cobertura del 100 % y que se extienda más allá del periodo de vacaciones.

Sobre la dificultad que ha existido para desarticular las mafias del PAE, el ministro dijo: “Yo creo que hay contratistas que aprendieron a hacerle trampa al Estado y se ha caído en una especie de trampa, se sobreregula, pero esa sobreregulación termina siendo aprendida por los mismos de siempre”.

Pero que estos casos de corrupción no siempre se presentan: “No todo en el PAE es corrupción, a mí tampoco me gusta esa sobre ejemplificación. Por ejemplo, en Bogotá, aquí lo maneja una caja de compensación, COMPENSAR y lo maneja bien y no solo en el centro de Colombia”.

