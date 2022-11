El humorista Hassam fue acusado de difamación: abogado de su exesposa, Tatiana Calderón, exigió que se retracte

El divorcio del comediante y la empresaria ha estado en boca de todos en las redes sociales debido a los frecuentes señalamientos públicos que se vienen haciendo entre ambos

Mucha polémica en redes sociales ha generado la separación del humorista Gerly Hassam Gómez Parra y su expareja Tatiana Orozco, luego de que ambos utilizaran las redes sociales para lanzarse varias pullas sobre supuestas infidelidades y maltratos que vivieron dentro de su relación, que duró 20 años y que tiene como fruto a dos menores de edad. En las últimas horas, un nuevo giro polémico se evidenció entre la pareja.

A través de una transmisión en vivo realizada en su perfil oficial de Instagram, el humorista más conocido como Hassam arremetió nuevamente contra su expareja y, además, habló mal del abogado que la asesoró a ella en el proceso del divorcio. En ese video, que fue eliminado de la cuenta del famoso, se refería a los ‘mozos’ de Orozco y los beneficios que ella obtuvo tras la separación.

Además, en un momento el humorista se refirió al litigante Jesús David Rodríguez, quien es el apoderado legal de su expareja y dijo al respecto que “lo que no voy a permitir es que ese abogado se aparezca, y ojala salga y ojalá siga él, y utilice mi nombre para ganar likes”, pero también cuestionó la clase de trabajo que realizó el abogado en su proceso de divorcio.

Sobre el desempeño del abogado, Hassam afirmó que cree que “mi abogada fue la que hizo la gran mayoría de cosas porque creo que él está en su helicóptero en Miami y nunca había ido a una notaría en Bogotá”, dijo en su live en Instagram que llegó hasta el abogado.

Tras escuchar las palabras del humorista, el litigante decidió defenderse de esos señalamientos y pedirle públicamente a Hassam que se retracte de sus palabras. Por ahora, el humorista tan solo eliminó de su perfil el video de aquella transmisión en la que aseveró que el abogado no había hecho nada en el proceso de su divorcio, pero no ha cumplido con lo que le exigió el abogado.

A través de un comunicado oficial que fue publicado por el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ el abogado Rodríguez exigió lo siguiente, “le solicito públicamente que las rectifique (las afirmaciones), pues con ellas ha vulnerado y mancillado el buen nombre, la honra y dignidad que me asisten personal y profesionalmente”. En ese comunicado el abogado insistió en que, a pesar de que el humorista podría argumentar que esas declaraciones las dio en calidad de su derecho a la libre expresión, no se puede justificar los insultos y la difamación con esa explicación.

Esto sucedió luego de la polémica que suscitó un video que publicó el humorista Hassam, en el que hacía gestos de limpiarse sus lágrimas con billetes, acompañado de un mensaje que dice “cuando me dicen todo lo que me perdí por divorciarme”. Ese video -que luego el famosos justificó diciendo que no estaba relacionado con su expareja, sino con el divorcio- causó una fuerte reacción por parte de Tatiana Calderón, quien en redes no se quedó con nada.

“No tengo nada que perder porque ya lo perdí todo: mi casa, mis hijas, mi perro, mi gato, mis sueños y todo lo que había construido y esto empezando de ceros ¿Por qué me ofendió lo que él puso hoy?, porque aunque dice que él pagó todo en el divorcio no es cierto, pues a mí también me toca pagar una parte ¡Sí, es muy proveedor, pero también muy humillante! (...) El día que me fui echó toda mi ropa en bolsas de basura y me dijo: ‘¡Váyase y mírese a un espejo! ¡Gorda, fea y perdedora con una empresucha! ¡Usted y lo que piense me vale verg*!”, aseveró la mujer, quien está radicada actualmente en Estados Unidos.

