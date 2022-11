Actriz porno Amaranta Hank le pegó a un hombre que estaba maltratando a su vecina y ahora está metida en problemas

Instagram @amaranta.hank

Amaranta Hank o Alejandra Omaña, es conocida por ser la periodista que dejó su profesión para comenzar una nueva carrera dentro de la industria pornográfica. La oriunda de Cúcuta se mudó a Bogotá y adoptó el nombre de Amaranta Hank para trabajar como artista porno.

Más allá de este corto relato introductorio de la actriz y generadora de contenido para adultos, la famosa hoy conocida como Amaranta Hank, ha protagonizado varios escándalos, encuentros y desencuentros con diversas figuras públicas, al caracterizarse por apropiarse en una férrea defensa por los derechos de las trabajadoras sexuales.

En medio de la sensibilidad que tiene Amaranta Hank por las causas sociales, la actriz se metió en un “lío”, puesto que, según indicó ella misma por medio de su cuenta de Twitter, le pegó a un hombre que estaba maltratando a su vecina, el hombre estaba agrediendo físicamente a la mujer, acción frente a la cual Amaranta Hank no se quedó de manos cruzadas, sino que procedió a defender a la mujer, con la misma medicina del sujeto: Amaranta lo golpeó, y ahora ella misma narra que tendrá que afrontar un proceso por lesiones personales.

“Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van embalar por lesiones personales”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

Amaranta Hank se metió en lío por pegarle a hombre que estaba maltratando a su vecina

Luego del tuit de la famosa actriz, los comentarios no se hicieron esperar y como se puede imaginar las respuestas iban en torno a situaciones similares que les había acontecido a otros internautas, la mayoría de comentarios se baso en la idea de que en asuntos de pareja es mejor no interferir, por otra parte también surgieron comentarios de abogados o “posibles” abogados brindándole asesoría sobre el caso.

“Yo me metí en un problema similar por defender a una vecina a la que el marido estaba golpeando, arrastrándola y al día siguiente ellos estaban como si nada. Desde ese entonces no me meto en asuntos de parejas”, escribió un tuitero.

Por otra parte, un usuario le manifestó que: “Se puede alegar la ausencia de responsabilidad penal, por legítima defensa -de un derecho ajeno (el de la chica) contra una agresión injusta (la ejercida por su vecino), de manera proporcional a la agresión (a golpes)-”, se leyó en el trino.

Frente a este tipo de actos existen diversas posiciones, están quienes rotundamente consideran que no se deben meter en esas cosas o el otro punto de vista que considera que deben intervenir ante este tipo de actos, que no deben ser naturalizados, y que así estén siendo naturalizados por la mujer maltratada, no deja de ser una víctima.

Esta no es la primera vez que Amaranta actúa para defender a una mujer, curiosamente hace un año, la periodista y empresaria de entretenimiento para adultos, compartió a través de Instagram cómo tuvo que lidiar con un hombre que estaba maltratando a su pareja.

La también escritora y estudiante de psicología, contó en sus historias de Instagram que al presenciar la agresión, decidió ir a donde estaba la pareja, abordar al hombre maltratador y cabecearlo para que se detuviera.

Esto fue lo que le dijo Amaranta a sus seguidores a través de la red social:

“Si está por ahí viéndome, es un imbécil, estaba agrediendo a la novia, yo me metí, le di un cabezazo y bueno, básicamente me había quedado un chichón en la cabeza que yo creo que ya se está borrando. Y me quedó un chichón en la cabeza por golpear al imbécil ese, y si lo vuelvo a ver también lo voy a volver a golpear”

Hank compartió con sus seguidores la historia e incluso mostró cómo le quedó su frente luego del cabezazo que le dio al hombre.

