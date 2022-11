Coronel Jairo Humberto Pinzón confesó su relación en 53 falsos positivos ante la JEP

Los "falsos positivos", uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Ante la Justicia Especial para la Paz -JEP- el coronel Jairo Humberto Amézquita, aceptó su relación con 53 falsos positivos que se dieron mientras estuvo comandando el Batallón Atanasio Girardot -BIGIR, en el 2005. En ese momento fungió como autoridad y cabeza de los crímenes perpetrados por su unidad; sin embargo, en su testimonio aseguró que esta política que dejo miles de civiles muertos fue producto de lo que en su momento se conoció como seguridad democrática que impulso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese sentido, como lo señaló la W Radio, que tuvo acceso al expediente y el testimonio, los crímenes que se perpetraron en su periodo como coronel de esa unidad, era una continuidad de lo que venía trabajando en el batallón desde el pasado durante la comandancia del hoy general (r) Juan Pablo Forero Tascón, exinspector del Ejército y quien incluso sonó para ser comandante del Ejército hace unos meses.

“Eso se siguió con las mismas políticas del año anterior, de mi general Forero Tascón, las mismas políticas de dar muertes. Por eso fue que desde diciembre, enero y febrero se iniciaron a hacer esas y se siguió con las mismas políticas, yo me enteré de eso ya y me involucraron, me dijeron cómo se podían hacer las cosas mejor y fue cuando yo acepté involucrarme en esa empresa criminal” señaló el coronel en retiro.

Coronel Jairo Humberto Pinzón Amézquita

En el momento que expuso las razones por las que tuvo “éxito” dicho proceso ilegal, anotó que se debía a dos cosas: la primera, alimentar el “ego” de sus comandantes a nivel superior; y la segunda, mostrar falsos resultados de la seguridad democrática.

“En ese entonces estaba el presidente de la república, Álvaro Uribe, esa era la política de Seguridad Democrática, y en la cual tocaba dar resultados a como diera lugar para que el país viera que esa política de seguridad democrática daba resultados y todo el mundo aplaudía, ¡claro, este es el presidente, este es el ministro, el comandante que necesitamos! Pienso con todo el dolor del alma que equivocados estábamos todos” manifestó.

Sumado a lo anterior, contó que las armas clandestinas eran administradas por el hoy coronel Jhon Ruiz Aguasaco y otros oficiales y aceptó que autorizó la compra de los “kits” con los que se borraban todos los hechos ilegales.

“Existía siempre un depósito pequeño y en una muerte ilegítima no me acuerdo en cuál fue, pero sacaron un bolso con un material para llevarlo a determinado punto para hacer lo que es la muerte ilegítima, estando ahí el teniente Cómbita (...) hubo inspecciones, pero nunca encontraron alguna anomalía, una visita o inspección anunciada prácticamente ellos se alarman y ajustan todo” confesó el coronel.

Así mismo, agregó que en la Séptima División del Ejército y en la Cuarta Brigada (señalando al coronel Juan Carlos Piza) se sabía sobre los crímenes que se estaban cometiendo, pero los ignoraban: “Todo el mundo sabía, claro que sí sabían, el comandante de la Brigada, el comandante de la División, el comandante del Ejército más, todo el mundo sabía, hasta los señores ministros (...) ahí todo el mundo sabía, ahora todo el mundo se hacen los caribajitos, los guev*nes” detalló el coronel Pinzón.

Finalmente, procedió a pedir disculpas por los crímenes cometidos y señaló que se arrepiente de todo a las víctimas: “Yo creo que no tengo ni perdón de Dios por haber hecho estas cosas que me llevaron a todo eso, yo les pido perdón a todos, aunque sé que no me van a perdonar, porque son cosas que no se perdonan” citó la emisora colombiana.





