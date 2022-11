Atención profesores: difunden falsas promesas de empleabilidad en docencia en Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca resaltó que ningún funcionario solicita hojas de vida o pago de dinero para realizar nombramientos en la planta docente y de directivos docentes. Foto vía: Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación dieron a conocer que se ha evidenciado la actividad criminal por parte de personas que están solicitando hojas de vida a educadores y dinero para que puedan suplir vacantes definitivas o temporales de la planta docente del departamento.

Así pues, la gobernación ha señalado que bajo ninguna circunstancia los funcionarios de la Secretaría de Educación han recibido currículos o dinero por este concepto. Además, resaltó que todo nombramiento de docentes es un proceso reglamentado por las siguientes normas:

El artículo 13 del decreto 1278 de 2002, que establece que la Entidad Territorial podrá nombrar Docentes Provisionales, “Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes … Y previo cumplimiento de requisitos y que, para el caso de Vacantes Definitivas, … El nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en período de prueba o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso”.

El decreto N.º 1075 de 2015, modificado por el N.º 490 del 28 de marzo de 2016, establece en su capítulo 3 ‘tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente y su provisión’ y en cumplimiento de este se emitió la Resolución N.º 016720 del 27 de diciembre de 2019: “Por la cual se dispone el funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria de vacantes definitivas de cargos docentes mediante nombramiento provisional y se determinan otras disposiciones”.

La gobernación señaló que personas ajenas a la entidad están solicitando nuevamente hojas de vida de docentes y dinero. Foto vía: Gobernación de Cundinamarca

Según lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca resaltó que la provisión transitoria de vacantes definitivas se llevará a cabo a través del aplicativo del Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional: sistemamaestro.mineducacion.gov.co/SistemaMaestro

En cuanto a las actividades que viene realizando la gobernación y aras de mantener la transparencia, las oportunidades y el mérito en el marco de la provisión de vacantes temporales, la Secretaría de Educación realiza la selección de docentes para acceder a vacantes temporales a través del aplicativo ‘Cundinamarca Siempre en Clase’ o en el portal web: educacion2.cuncejapp-cundinamarca.gov.co

“Por ello, ningún funcionario solicita hojas de vida o pago de dinero para realizar nombramientos en la planta docente y de directivos docentes de los 108 municipios no certificados del de Cundinamarca”, recalcó la gobernación.

La Gobernación de Cundinamarca ha enviado un mensaje de alerta y atención a todos los alcaldes y la comunidad educativa para que estén atentos ante cualquier circunstancia similar. El presentarse algún caso de esta procedencia se deberá denunciar ante la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación al 601 7491340.

De esta manera, personas ajenas a la entidad, buscan estafar a docentes con falsas vacantes en la planta académica del departamento. Foto vía: Gobernación de Cundinamarca

Cabe recordar que este tipo de actividad ya se había presentado en la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Esta noticia fue difundida por el portal web de la gobernación el pasado 27 de enero de 2021, en el que señalaron que personas ajenas a la entidad estarían solicitando hojas de vida de docentes para una supuesta vacante definitiva y de temporal en la planta del departamento.

Ante esta regularidad, el secretario de Educación de Cundinamarca del momento, César López, comentó que: “Queremos enviar un mensaje a todos los docentes, rectores y alcaldes del departamento y es que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Gobernación y de la Secretaría de Educación solicitando hojas de vidas con la promesa de enganchar a docentes a la Secretaría y pidiendo un cobro por ello”.

Finalmente, López añadió que la entidad no cobra por vinculaciones de maestros y que no estaban solicitando hojas de vida para acceder a este tipo de ofertas laborales. El exsecretario de Educación concluyó que “la agencia de empleo de Cundinamarca, el banco Cundinamarca Siempre en Clase y a nivel nacional Sistema Maestro. Esos son los sitios oficiales para postular sus hojas de vida. No caigan en estafas”.

