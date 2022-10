Karol G impresionó a sus seguidores con su disfraz de Gatúbela en pleno concierto

Karol G, cantante urbana colombiana. Foto: Instagram @karolg

Es temporada de Halloween y, como ocurre año con año, cada vez que empieza octubre a lo largo y ancho de todo el mes las celebridades presumen sus múltiples disfraces en eventos y redes sociales. Hasta el momento Karol G no se había dejado ver disfrazada, sin embargo, el pasado sábado 29 de octubre la cantante urbana compartió un cuarteto de fotografías en sus redes sociales en las que se le vio posar como ‘Gatúbela’, pero en lugar de usar el típico traje negro que tanto caracteriza a la antiheroína, la paisa decidió llevar el atuendo en rojo.

De este modo, posó con un enterizo de látex rojo que hizo juego con su nueva melena, también en el mismo tono. Vale recordar que, después de lucir su pelo en un tono azul por largo tiempo, la intérprete de ‘El barco’ decidió hacer una variación en su imagen y este año se cambió el color del cabello a rojo.

Entonces, además de compartir la mencionada galería de imágenes, Karol G redactó en la leyenda: “¡Ya estoy elevá! Me siento...”; esto como referencia precisamente a una de sus más recientes canciones: ‘Gatúbela’, que sacó al mercado el pasado 25 de agosto en conjunto con su videoclip. El tema es una colaboración musical con Maldy, cantante urbano originario de Puerto Rico.

Aquí las fotografías compartidas por Karol G en sus redes sociales:

Karol G hizo honor a su más reciente canción y apareció disfrazada de ‘Gatúbela’ en un concierto. Foto: Instagram @karolg

Ahora bien, Carolina Giraldo Navarro (nombre de pila de la reguetonera colombiana) no solo lució como una ’Gatúbela’ roja para posar en Instagram, sino que también apareció con su disfraz en uno de sus shows, es de mencionar que por este tiempo la cantante está enfocada en su Strip Love Tour por los Estados Unidos. Entonces, la también intérprete de ‘SEJODIOTO’ aparentemente presumió su outfit en la presentación musical que desarrolló el pasado 29 de octubre en Vancouver.

Por otro lado, después de pasar por varias ciudades de Estados Unidos durante los últimos dos meses, a Karol G solo le resta un concierto de su gira: El próximo 2 de noviembre hará sonar su música en Boston.

Karol G disfrazada como ‘Gatúbela’ en uno de sus conciertos:

Karol G hizo honor a su más reciente canción y apareció disfrazada de ‘Gatúbela’ en un concierto

En pleno concierto de Karol G una mujer dio a luz:

Como se sabe, actualmente Karol G está en la etapa final de su ‘Strip Love Tour’ por los Estados Unidos y el pasado martes 25 de octubre la cantante colombiana visitó Fresno con su gira. Sin embargo, una gran sorpresa se llevó la reguetonera en medio de su show cuando una de las asistentes al evento dio a luz.

La paisa se estaba desenvolviendo en la interpretación de su tema ‘El makinón’, que sacó al mercado en marzo de 2021 en conjunto con Mariah Angeliq, cuando ocurrieron los hechos. Tras enterarse de lo ocurrido no se lo pensó dos veces para averiguar los datos de su fanática y poder visitarla en la clínica. Entonces, desde sus Historias de Instagram Karol G expresó: “Familia, resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que dio a luz en el concierto... y fue una locura. Entonces, terminé el concierto, me averigué los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock”.

Aquí lo compartido por la cantante urbana al respecto:

Mujer dio a luz en concierto de Karol G y la cantante la visitó en el hospital

