Camila Osorio cerrará su temporada con paradas en Chile y Argentina

Camila Osorio espera su rival del duelo entre la checa Marie Bouzková y la italiana Elisabetta Cocciaretto

Tras terminar el pasado jueves su participación en los cuartos de final del WTA 125 de Tampico, México, Camila Osorio se prepara para afrontar los últimos torneos del 2022 para comenzar su preparación de cara al 2023.

De momento son dos los torneos que reciben a la raqueta colombiana mejor ubicada en el ranking de la WTA (puesto 86). La primera parada será en el WTA 125 de Colina en Chile, que arrancará el 7 de noviembre. Entre los nombres destacados que ya están confirmados para el torneo se encuentran la francesa de origen serbio Kristina Mladenovic, que llegó a estar en el Top 10 de la WTA en 2017; y la italiana Sara Errani, que llegó a estar en el número 5 y hasta disputó una final de Grand Slam, la de Roland Garros en 2012, donde cayó en dos sets contra Maria Sharapova.

En este torneo, Osorio figura como la tercera mejor rankeada, detrás de la montenegrina Danka Kovinic, número 68 del mundo, y la austriaca Julia Grabher, ubicada en el puesto 85. Eso le aseguraría un puesto como cabeza de serie en el torneo.

La siguiente parada será en el WTA 125 de Buenos Aires, Argentina, a partir del 15 de noviembre. Este torneo es relativamente nuevo en el circuito, pues no se había realizado desde 1987, y no fue hasta 2021 cuando regresó al calendario. En este torneo destaca particularmente la presencia de la egipcia Mayar Sharif, número 50 de la WTA y que viene de ganar un WTA 250 en Parma, Italia a comienzos de mes. También estará la norteamericana Ann Li, número 117 del WTA y una vieja conocida de Osorio, pues fue a ella a quien derrotó la colombiana en la primera ronda del US Open de este año.

Aunque se esperaba que Osorio estuviese confirmada para el WTA 125 de Montevideo, Uruguay que se jugará a partir del 21 de noviembre, su nombre no apareció en la lista publicada por la organización del torneo el pasado jueves. No obstante, existe la posibilidad de que en caso de una eliminación prematura en alguno de los otros torneos, Osorio participe en este, con el que daría por concluida su temporada 2022.

Final de su paso por el ITF de Tampico

La cucuteña disputó el pasado jueves su paso a las semifinales ante la italiana y número 79 del ranking, Elisabetta Cocciaretto en el torneo ITF de Tampico, México, un WTA 125 del calendario.

El primer set fue de alto nivel y de gran intensidad. Ambas jugadoras demostraron su capacidad para defender el saque, pero también para arrebatárselo al rival. Al final Osorio supo aprovechar su quiebre y se llevó el primer set por 6-4.

En el segundo set Osorio quebró el saque de Cocciaretto hasta ponerse 2-0, pero una serie de errores de la colombiana le permitieron a la italiana recuperar la ventaja. A partir de aquí las imprecisiones en el saque se sucedieron para ambas, lo que llevó a una definición por tie break que se llevó la italiana por 7-5, lo que le permitió quedarse el segundo set por un parcial de 7-6.

En el tercer set Cocciaretto demostró tener mayor resistencia física, aprovechando para quebrar el saque de Osorio y administrar esa ventaja para asegurarse con un parcial de 6-2 la victoria y su paso a las semifinales.

