Aplazan audiencia contra Jhonier Leal por problemas de internet de La Picota e intestinales del acusado

Tras asesinar a su hermano y su madre, Jhonier Leal pasó la tarde con su expareja. Foto: Jhonier Leal Peluquería

El proceso contra el estilista Jhonier Leal, acusado de haber asesinado a su hermano, Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, presentó un nuevo retraso por una serie de eventos infortunados: en la mañana de este viernes 28 de octubre se presentó una falla de internet de la Cárcel La Picota, mientras que en la tarde se supo que Leal tenía una molestia estomacal. Por ello, se tomó la decisión de aplazar la audiencia preparatoria en su contra para el próximo viernes 25 de noviembre a las 10 de la mañana.

Todos los implicados en la diligencia de este viernes se conectaron a la videoconferencia, excepto el estilista. La juez 55 de conocimiento de Bogotá informó que le había llegado un mensaje para informarle de una falla masiva en la conexión a internet de los centros de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según la persona encargada de la tecnología, quien envió el mensaje y también se conectó a la audiencia, el problema ocurrió en todas las prisiones del país desde las seis de la mañana. Por lo tanto, no había posibilidad de conexión hasta nueva orden.

La falla de internet explicaba la ausencia de Jhonier y de Carlos Andrés García Hernández, hermano de Jhonier y víctima en el proceso, quien está recluido en una prisión de Jamundí (Valle del Cauca) por un caso de abuso sexual.

En medio de la audiencia, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, hizo una llamada telefónica al director de la Cárcel La Picota, coronel Horacio Bustamante, para que de manera excepcional se hiciera el traslado de Jhonier Leal hasta el complejo judicial de Paloquemao y se reanudara la audiencia. En su última comunicación, la Fiscalía aseguró que se movilizó personal hasta el centro penitenciario y que el estilista acusado iba en camino.

No obstante, a las dos de la tarde, hora en la que se había acordado reanudar esta audiencia, el presunto asesino no se conectó desde Paloquemao, sino desde La Picota, dado que los problemas de conexión se habían resuelto. Al pedir la palabra, Jhonier Leal informó a la jueza que se había rehusado a ir con el personal que fue a recogerlo porque tenía problemas estomacales.

El estilista se sentía demasiado enfermo para viajar en el vehículo y para permanecer en la audiencia por mucho tiempo. Según él, no hay agua potable en La Picota y ha tenido que hacer uso de agua recogida, por lo que presentó un daño digestivo. Además, mencionó que no está afiliado a ninguna entidad promotora de salud (EPS) y por ello, no ha recibido atención médica.

Dado que los acusados tienen derecho a estar presentes en sus audiencias, la jueza le preguntó a Jhonier Leal si renunciaba a ese derecho para poder avanzar con el proceso en su ausencia, mientras se recuperaba de su molestia. Leal mencionó que renunciaba a ese derecho, pero que tenía la intención de estar presente en la diligencia porque era muy importante para él. Al ser una respuesta contradictoria, la juez repitió la pregunta en varias oportunidades y Leal se limitó a dar la misma respuesta.

El abogado de víctimas, Elmer Montaña, aseguró que percibía esta actitud como una maniobra dilatoria y que no creía en las palabras de Leal, que incluso llegó a retractarse de la confesión por el asesinato de su madre y hermano. No obstante, le preocupaba que el estilista utilizara esta declaración ambigua para seguir viciando el proceso, al poder alegar después que le negaron su derecho a estar presente. Por eso, tanto él como la procuradora pidieron que la abogada defensora le explicara al acusado lo que implicaba renunciar a su derecho.

Una hora después, una vez habló con su abogada, Jhonier Leal dijo que quería estar presente en la audiencia. Por ello, esta se aplazó hasta el 25 de noviembre. Ante esta decisión replicaron el fiscal Burgos y la abogada de García Hernández, quienes aseguraron que esta era una maniobra dilatoria y que no había garantías suficientes en el caso.

De todos modos, la jueza se mantuvo en su decisión basada en la buena fe y reprochó que la Fiscalía le dijo que Leal estaba siendo trasladado a Paloquemao cuando nunca salió de allá, por lo que el ente acusador también habría faltado a la buena fe.

