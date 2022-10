“Esta familia ama la Fuerza Pública”: María Fernanda Cabal defendió a sus hijos por no definir su situación militar

María Fernanda Cabal y sus hijos Santiago y Juan José Lafaurie Cabal. Foto: Twitter Cabal.

Luego de que el servicio militar complementario fuera aprobado en la Cámara y rechazado en el Senado, motivado principalmente desde el Centro Democrático, los cuestionamientos contra los militantes uribistas no han parado. En las últimas horas se confirmó que los hijos de la senadora María Fernanda Cabal no han definido su situación militar.

La congresista ha sido de las más férreas defensoras de que el servicio militar siga siendo obligatorio en Colombia. Sin embargo, la revista Cambio reveló, en la mañana de este viernes 28 de octubre que, pese a promover que los jóvenes vayan a la guerra, sus hijos varones no han ni prestado el servicio ni han sacado la libreta militar con algunas de las excepciones o amnistías que brinda el Ejército Nacional para ese tema.

De hecho, en sus redes sociales, Cabal ha cuestionado al Pacto Histórico y a otros sectores alternativos que abogaban para que se enlisten a los jóvenes colombianos que cumplen su mayoría de edad.

“Mientras satanizan el servicio militar obligatorio, suavizan las acciones terroristas de la ‘Primera Línea’. Es la narrativa al revés, para voltear el país al revés”, aseveró la congresista en su perfil de Twitter.

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, comentó en Twitter sobre la candidatura de su madre y demás rumores alrededor de sus futuras aspiraciones políticas. Foto: Instagram

Sin embargo, en las últimas horas ha sido duramente cuestionada porque, a pesar de promover que otros jóvenes vayan al Ejército, sus propios hijos, uno de ellos muy conocido en la opinión pública por sus férreas posiciones políticas, ni siquiera han definido su situación militar.

Se trata de Santiago y Juan José, que son hijos de la senadora Cabal y de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan. Los dos jóvenes, según reveló Cambio, no han definido su situación pese a que ya son mayores de edad y ya han iniciado su vida laboral. Cabe aclarar que en varias empresas del país era un requisito que muchos hombres tuvieran su libreta para poder trabajar.

En el caso de Santiago, acaba de cumplir los 24 años, que es la edad mínima para prestar el servicio. Sin embargo, ni lo prestó ni siguió con el proceso para comprar la libreta. Este joven ya no tendría que ir al monte porque estudió un pregrado y es una de las exenciones para prestar el servicio.

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia arrancan matas de hoja de coca en zona rural de Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El citado medio reveló que Juan José Lafaurie, quien ha sido uno de los principales críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro y sus iniciativas, como eliminar el servicio militar obligatorio, ni siquiera se ha inscrito para definir su situación militar. Por ahora, se prepara para ser abogado en la prestigiosa Universidad Javeriana y ya ha trabajado como practicante en la reconocida firma de litigantes de Jaime Lombana.

Luego de la controversia porque se conoció que los hijos de Cabal y Lafaurie no han definido su situación militar, la congresista uribista se pronunció a través de Twitter. Allí, no solo volvió a criticar a los que profesan las ideologías de izquierda, sino que también defendió que sus retoños no hayan diligenciado algo básico para un hombre colombiano.

“El corazón de Juan José Lafaurie pertenece a los soldados y policías de Colombia. Por eso sueña con hacer el curso de profesional de la reserva. Esta familia ama la Fuerza Pública”, señaló Cabal.

Sobre su otro hijo, la senadora aseguró que tiene problemas de espalda que, supuestamente, le impedirían realizar labores militares o de combate como las que se realizan en las diferentes organizaciones de las Fuerzas Militares. “Quiero contarles que tengo un sobrino que prestó servicio y fue soldado regular en Estados Unidos. Es otro héroe que ha servido a la libertad”, señaló.

Que ningún medio y ningún progre se equivoque. Esta familia ama y honra a la Fuerza Pública.#DiosYPatria con #FeEnLaCausa 🇨🇴 pic.twitter.com/NUqvJ8Q5Z4 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 28, 2022

Por ahora, no hay mayores pronunciamientos por parte del padre de los hijos de Cabal, quien en su momento celebró que Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, prestara su servicio militar.

SEGUIR LEYENDO: