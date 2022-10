Abuelitos disfrazados de los personajes de El Chavo del 8 enternecieron las redes

Los adultos mayores pertenecen a un hogar geriátrico de Tuluá y sus cuidadores serían quienes organizaron y grabaron el video que se viralizó. Foto: captura de video

Los abuelitos de un hogar geriatrico en Tuluá, Valle del Cauca, fueron los encargados de llenar de ternura las redes sociales.

Recientemente se hizo viral un video en el que varios adultos mayores aparecen disfrazados de los personajes del icónico programa de televisión mexicano ‘El Chavo del 8′.

Pero eso no es todo, además de la caracterización, al parecer con ayuda de sus cuidadores, los abuelitos recrearon algunas escenas del programa de televisión.

Usando de fondo la recordada canción ‘Que bonita vecindad’, de la producción audiovisual en mención, los abuelitos desfilaron, bailaron e interpretaron a recordados personajes como el icónico Chavo del 8, la Chilindrina, Quico, Doña Florinda, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Cleotilde o Bruja del 71, entre otros.

Las redes sociales se llenaron de ternura con el video en el que los adultos mayores están disfrazados de los personajes del icónico programa de televisión mexicano.

Las redes sociales no tardaron en estallar de ternura al observar a los adultos de avanzada edad disfrazados de los personajes que marcaron la infancia de varias generaciones, no solo en México y Colombia sino en muchos otros países de Latinoamérica.

Comentarios en las plataformas digitales

Como es de esperarse en las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios de las plataformas digitales inundaron de comentarios las publicaciones en las que se compartió el video.

“Un abrazo gigante para los que hicieron posible recrear la vecindad del chavo y dar a conocer que no importa la edad para soñar y hechar a volar nuestra imaginación Dios bendiga a todos esos abuelos y a las demás personas que hacen posible que ellos tengan una son risa cada despertar”, escribió un usuario de Facebook.

Algunos incluso aprovecharon para hacer un llamado a compartir más este tipo de contenidos y dejar un poco de lado las malas noticias.

“Ojalá todo lo que volviera viral fueran videos así y no tonterías y noticia trágicas. Felicitaciones a los del centro geriátrico y los abuelos muy lindos”, se lee en uno de los comentarios.

Otros aseguraron que incluso llegaron a llorar al ver las imágenes de los abuelitos disfrazados, bailando y actuando algunas de las escenas de El Chavo del 8.

“Que hermoso me emocioné tanto que me sacaron lágrimas...muy lindo Dios los bendiga a los organizadores del centro geriátrico y a los abuelitos por darles la oportunidades de sentirse vivos no importa la edad todos tenemos un niño dentro de nosotros se.lo merecen”, escribió una usuaria de la red social mencionada.

Como esos, son cientos los mensajes que surgieron a partir del video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Florinda Meza aclaró la supuesta demanda en contra de Shakira

Hablando del Chavo del 8 es de recordar que hace unos meses salió a la luz el rumor sobre una supuesta demanda que Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, habría instaurado en contra de la cantante colombiana Shakira.

De acuerdo con la información que se volvió viral en pocas horas, la mujer encargada de dar vida a ‘Doña Florinda’ en la serie de ‘El Chavo del 8′, tomaría acciones legales en nombre de su fallecido esposo y en contra de la barranquillera, por cuenta del plagio que esta habría hecho de ‘la garrotera’ (la reacción que tenía el famoso personaje cuando algo le daba miedo) para crear su ‘robótico’ paso del video de la canción ‘Te felicito’.

Por medio de varios videos, la comunidad internauta se encargó de comparar lo que para algunos era un evidente copia. Sin embargo, Meza se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y aprovechó para aclarar que nada de eso era cierto.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, aseveró la actriz mexicana.

SEGUIR LEYENDO: