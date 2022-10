Los mejores memes que dejó la nueva derrota de Millonarios ante el Medellín por la Liga BetPlay

Una nueva derrota de Millonarios, esta vez ante el DIM, los sentenció a ser criticados y cuestionados en redes sociales, los memes no fueron la excepción. Imagen: Dimayor.

En medio de la fría noche bogotana los aficionados a Millonarios nuevamente se dirigieron al estadio Nemesio Camacho El Campín para apoyar a los Embajadores, quienes tuvieron que salir al terreno de juego para pagar la fecha número 12 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 que tenían pendiente ante Deportivo Independiente Medellín.

Los dirigidos por el samario Alberto Gamero, saltaron al césped con la clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo en mente, pero los paisas tenían diferentes planes para ellos, las desconcentraciones defensivas y la falta de efectividad ante el arco contrario volvieron a sumir en crisis a un equipo, que pasó de ser el más adorado del balompié colombiano, a estar al borde de la eliminación.

Al minuto 44 el Poderoso de la Montaña fue el que pegó primero, dándoles un golpe a los locales justo antes de enviarlos al vestuario para el descanso, Diber Cambindo fue el encargado de hacerlo. En la segunda parte el cuadro Albiazul encontró un poco de esperanza cuando el lateral Omar Bertel firmó el empate parcial 1-1, dándoles así una ventana de respiro para seguir presionando y tal vez quedarse con los tres puntos.

No obstante justo cuando el partido agonizaba en tiempo llegó la debacle capitalina gracias a Jean Pineda, quien anotó el 1-2 definitivo, dejando casi en estado de coma al cuadro de Millonarios. En rueda de prensa las palabras continuaron siendo las mismas y ahora, literalmente, con una sola bala en la recámara, los Embajadores tendrán que vencer a Alianza Petrolera en la última fecha del torneo para continuar a la siguiente fase.

Las redes sociales no dejaron atrás sus reacciones al que se convirtió en el 8 partido consecutivo para Millonarios sin conocer la victoria. Con bastante humor y tristeza los aficionados el club bogotano reflejaron su impotencia de no saber qué le está pasando al equipo y con fuertes críticas o burlas, quienes no siguen al club se mofaron de una nueva derrota.

La afición de Millonarios prefirió usar el humor para ocultar la tristeza de una nueva derrota que los deja al borde e la eliminación de liga. Imagen: @CarlosA_Rubiano.

La afición de Millonarios prefirió usar el humor para ocultar la tristeza de una nueva derrota que los deja al borde e la eliminación de liga. Imagen: @siralexmillos.

Uno de los comentarios que más llamó la atención lo realizó el usuario @eemp89, quien entregó un dato bastante curioso:

“La última vez que Millonarios ganó en el Campin, la Reina Isabel todavía estaba viva”

Efectivamente, este hecho es verdadero, la última vez que el cuadro bogotano sumó los 3 puntos en su propio hogar fue el 3 de septiembre ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino con un resultado de 2-0 a favor, mientras que la Reina Isabel se despidió de este mundo el 8 de septiembre, reflejando el pésimo estado de juego que tiene el equipo.

Los aficionados a otros equipos del fútbol colombiano se burlaron de una nueva derrota de Millonarios en liga. Imagen: @Elgolgarracol.

Fuera de los memes y las burlas, también llegaron las críticas y los cuestionamientos al equipo. Dentro de los más destacados están aquellos que enfatizan en el hecho de que todo lo que le está sucediendo al cuadro bogotano es una lección valiosa para que nunca los alcen a la cima antes de tiempo:

“Necesitamos que Ramón Jesurum diga que Millonarios es un equipo amateur...” - @FuckNewsNoti0

“Millonarios tuvo al menos 9 remates y sólo pudo meterla una vez, y en un mal centro. Medellín contragolpeó a placer, tuvo tres claras y ganó 1-2, aprovechando los errores del local en el fondo y clasificándose anticipadamente en Bogotá. El remate de Liga azul es una opereta” - @PinoCalad

“A ver, Millonarios le va a ganar a Alianza y se va a clasificar, eso lo tengo claro, pero que sirva de lección pa que no anden endiosando equipos y diciendo que les queda pequeña la liga, aprender.” -@LoPagaraSuMadre

