Katherine Miranda podría ser candidata a la Alcaldía de Bogotá: “Está sobre la mesa”

La congresista Katherine Miranda ya está evaluando si se lanzará a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Colprensa.

Queda menos de un año para que se celebren las elecciones locales y regionales en Colombia y, desde ya, se empiezan a barajar los nombres de los candidatos que podrían suceder a Claudia López en la Alcaldía de Bogotá. Uno de los personajes que más empezó a sonar fue el de la copartidaria de la mandataria, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Sin embargo, como siempre sucede antes de cualquier comicio electoral en el país, los rumores de los posibles candidatos se toman la opinión pública. No obstante, en el caso de la congresista, tal parece que no es una simple habladuría. La misma Miranda dijo, en la mañana de este jueves 27 de octubre, que la posibilidad de renunciar al Congreso y lanzarse a la alcaldía “estaba sobre la mesa”.

Fue en una entrevista que concedió a la emisora W Radio donde la también presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes reveló que sí está evaluando una eventual candidatura suya para llegar al Palacio Liévano en reemplazo de Claudia López, que abandonará ese recinto el 31 de diciembre del 2023.

Congresista Katherine Miranda y alcaldesa Claudia López. Fotos: Colprensa.

De hecho, dio a conocer que varios militantes ‘verdes’ y otros líderes políticos le pidieron que abandonara el legislativo colombiano y se disputara ocupar el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante del país. ¿Qué responde ella?

“Me la han pedido al interior del partido diferentes líderes políticos y de otros partidos. ¿Que si voy a renunciar ya? No. Hay una responsabilidad con los 120 mil votos de los bogotanos. Es la votación más importante que ha tenido la ciudad de Bogotá. Tengo la votación más importante de la Cámara de Representantes y tengo mucho que hacer en el Congreso de la República”, expresó Katherine Miranda.

Para no incurrir en inhabilidades, Miranda dijo que está evaluando cuándo debe renunciar a su curul, la más votada en esa corporación hasta ahora. En esa línea, está definiendo si lo hace a finales de diciembre de este año. “A veces a uno le cantan al oído y la responsabilidad está con mis electores y no voy a renunciar. (...) Si me toca renunciar esta semana no lo voy a hacer”, agregó.

Miranda, que es una de las principales aliadas del presidente Gustavo Petro en el Congreso, también está evaluando ganarse el aval del Pacto Histórico mediante “consensos”. Además, aseguró que se debe dejar atrás la pelea entre ideologías políticas, que son muy comunes cuando se disputan los cargos de elección popular en Colombia.

“La Alcaldía de Bogotá tiene que partir de consensos y no creo que necesitemos seguir en la misma lógica de izquierda contra la derecha. Tiene que partir de un consenso de diferentes partidos políticos donde primero se coloque la ciudad. Yo estoy dispuesta a cargarle la maleta a quien realmente construya sobre lo construido”, mencionó a W Radio.

La congresista respondió a las críticas por parte de la oposición sobre la reforma tributaria. Foto: Katherine Miranda (Twitter Oficial)

En otros apartes de su pronunciamiento no perdió oportunidad para, como lo ha hecho en otras oportunidades, criticar la administración de la actual alcaldesa de Bogotá y dio a conocer algunas de las que serían sus apuestas si, finalmente, se decide a competir por esa dignidad. “Acá no podemos seguir en izquierda o derecha, sino cómo sacamos adelante las ciudades. Esto está patas arriba. La alcaldía de Claudia López ha sido bastante cuestionable en términos de seguridad, de movilidad y no podemos seguir en peleas eternas sino mirar cómo nos unimos en la diferencia”, añadió Miranda.

Finalmente, aseguró que su decisión la consultará con el profesor Antanas Mockus y evaluará otros aspectos, como si le afecta electoralmente el tema de los impuestos a las iglesias que promueve. “Uno es político y tiene miedo de las repercusiones electorales, pero cuando salgo a la calle se me acercan cristianos y católicos que son conscientes de que hay iglesias que se están enriqueciendo a costa de la fe”, dijo.

