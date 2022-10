Carlos Antonio Vélez elogió a la selección Colombia femenina sub 17 y arremetió contra las “estrellas legendarias”

En la imagen el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, periodista y director del programa radial ‘Palabras Mayores’ de RCN, habló sobre lo que representa el paso de las jugadoras colombianas sub17 a la final del Mundial India 2022. El controversial comunicador dejó algunas impresiones sobre el proceso de las deportistas y aprovechó para elogiarlas.

“Episodios como el de ayer, hacen que lo mejor y lo peor del ser humano, refiero de la brillante actuación de las chicas sub17. Esas niñas lograron en extremis la clasificación a la final. La primera final que tiene el futbol colombiano y espero que sea eso, la primera final y no la única”.

En medio de todo, Vélez se une a los ya incontables colombianos que han destacado lo que han hecho las deportistas juveniles, pues desde un principio se había destacado el hecho que clasificara al certamen. Aún así, se lanzó a criticar a los demás miembros de la Selección de mayores, de quienes no tuvo mesura para decir que no han dado nada a nivel deportivo:

“La actuación de estas niñas sub 17 abre la puerta para muchas cosas, como para recordar que las estrellas legendarias no han hecho nada, no han ganado nada, sin embargo, todos los días hablamos de ellas, 24/7 y los ponemos en los altares y los llevamos allá, gracias, aleluya... y deportivamente no nos han dado nada, es más lo que nos han dado de amargura”, sentenció.

Aunque reconoció que no sabe mucho del fútbol femenino, dejó saber que es la quinta vez que la Selección Colombia, a nivel general, masculina y femenina, llega a una instancia trascendental en un mundial, siendo esta ocasión la más importante en toda la historia del equipo. Asimismo, volvió a comparar el proceso de las jóvenes deportistas con el de los hombres élite:

“Pero gran culpa de que se crean dioses del Olimpo estos tipos es nuestra que todos los días los ponemos en las alturas sin ganar nada y les magnificamos golsitos y partiditos en ligas emergentes o en juegos chimborrios o los goles que le hacen a los últimos y los penúltimos y consideramos que eso es la maravilla”, criticó el periodista.

Finalmente no dejó pasar la oportunidad de también criticar al gobierno de turno diciendo que “todos son iguales, se ponían la camiseta de pepas de Lucho Herrera, se ponían la camiseta amarilla, cualquier cosa y se van a hacer política a los estadios... son unos oportunistas. Yo los quiero advertir a los políticos que ahora hablan de plata, que esta es empresa privada, esa que quieren destruir, golpear y erradicar que es la que genera empleo, esa empresa privada es la propietaria del fútbol que se llama FIFA”.

De todo tipo de comentarios han suscitado el paso de la selección nacional a la última instancia del mundial, sin embargo, las deportistas parecen estar muy concentradas en poder lograr el máximo premio en el torneo y lo hará frente a las jugadoras de la selección ibérica, que aunque les costó vencer a las alemanas, demostraron que tienen mucha calidad y tienen con qué dar un buen espectáculo deportivo este domingo 30 de octubre.

