Condenado a más de 48 años de prisión Cristian Camilo Valencia, el hombre que mató a su pareja y sus dos hijastras en Bogotá

La triple muerte en el barrio Atalayas de Bosa pone en evidencia el alarmante aumento de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito imagen Mebog y suministrada a Infobae

Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a Cristian Camilo Valencia Hurtado a 48 años y 10 meses de cárcel, luego de que la investigación de más de tres meses confirmara su responsabilidad en el triple feminicidio de su compañera sentimental y las dos hijas de esta, el 24 de marzo de 2026 en la localidad de Bosa, al sur de la capital.

Voceros oficiales de la Fiscalía General de la Nación aseguraron que la decisión judicial incluyó la negativa de cualquier beneficio o subrogado penal y la imposición de una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

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El fallo se sustentó con el material probatorio que reunió la Fiscalía, que demostró que el crimen ocurrió en un contexto de violencia extrema contra las víctimas, todas mujeres, precedido de antecedentes de violencia intrafamiliar y de género.

El ataque con arma cortopunzante dejó como víctimas a una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años, según informó la Policía de Bogotá - crédito Mebog

Un día después del crimen, el 25 de marzo, Cristian Camilo Valencia Hurtado aceptó la autoría y ejecución de los asesinatos estando “consciente” y fue declarado culpable del delito de feminicidio agravado.

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Fiscal pidió una condena mayor: “es una conducta grave”

Durante la audiencia condenatoria, el fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que tomó el liderazgo de la investigación, tramitó una apelación frente a la dosificación de la pena, y exigió una condena mayor al considerar que el triple asesinato con arma blanca —y las circunstancias— constituyen una conducta de extrema gravedad.

El fiscal consideró que “la sanción impuesta no resulta proporcional a la gravedad de la conducta juzgada, teniendo en cuenta que se trató del feminicidio de tres mujeres, una de ellas menor de edad”, según citaron los voceros del ente acusador.

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En una de estas casas sucedió el triple feminicidio en la localidad de Bosa - crédito captura de pantalla Google Maps

De acuerdo con la Fiscalía, ahora el análisis punitivo deberá someterse a los criterios de perspectiva de género y considerar el impacto del daño ocasionado.

Por tal motivo, se pidió la revisión de la sentencia ante el tribunal competente, al que ya fue remitido el recurso de apelación.

El crimen por el que pagará Cristian Camilo Valencia

Las víctimas, identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años, Karen Penagos Granados y Daniela Penagos Granados, fueron halladas sin vida en su vivienda, el 24 de marzo de 2026, aunque las primeras investigaciones indican que los hechos se habrían producido días antes.

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El primer informe que suministraron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que la alerta se generó tras el llamado de un familiar a la línea de emergencias 123, luego de no tener noticias de sus parientes, ni rastros de vida.

Una vez las autoridades ingresaron en el domicilio, encontraron a Valencia Hurtado en delicado estado de salud tras ingerir un veneno luego de cometer el crimen.

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El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el crimen como un fracaso social y llamó a fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

El hombre fue detenido en el sitio y trasladado a un centro médico bajo custodia policial. Un día después, en la audiencia de imputación de cargos, el individuo reconoció los asesinatos: “Los cargos los acepto totalmente. La decisión la tomé yo”, y aclaró que no se encontraba bajo el efecto de ninguna sustancia y que estaba plenamente “consciente”.

Las autoridades confirmaron que Deisy Granados trabajaba como operaria textil, mientras que Karen Penagos estudiaba para ser auxiliar de vuelo y Daniela Penagos cursaba el último año de bachillerato.

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La triple muerte expuso la problemática de la violencia intrafamiliar en la capital. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como “un fracaso social” y llamó a fortalecer la prevención contra la violencia en los hogares. “Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”.