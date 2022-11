Gustavo Petro propone pagar entre 2 y 3 millones de pesos a familias campesinas por cuidar la Amazonía

Durante la donación por parte de Estados Unidos de siete helicópteros Black Hawk para proteger la Amazonía, el presidente Gustavo Petro propuso darle dinero a campesinos a cambio de proteger la selva amazónica. FOTO: Presidencia de Colombia

Durante el acto de entrega de siete helicópteros Black Hawk a la Policía Nacional por parte del Gobierno de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro habló, no solo de la necesidad de proteger y salvar la selva amazónica, sino también de los mecanismos posibles que pueden contribuir a su salvaguarda.

Entre esas medidas, propuso crear un fondo para la selva amazónica “abierto al mundo”, pero que esté financiado con recursos públicos y, concretamente, “con los impuestos de los colombianos”. En total, espera que sean recaudados 600 mil millones de pesos el próximo año con el fin de, entre otras cosas, pagarle a familias campesinas de seis departamentos por preservar la flora y fauna de esta región colombiana.

De acuerdo con el jefe de Estado, las familias que recibirían este pago por proteger la Amazonía serían de Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y el del Vichada, de Guainía. Propuso pagar “Dos, tres millones de pesos mensuales para no tocar la selva, y allí donde esté el potrero ya, dejar crecer la selva; en ese millón de hectáreas que ya se evaporaron; recuperar la frontera natural de la selva, vivir de eso”.

El primer mandatario también habló de conformar una concesión familiar hereditaria que debe tramitarse “por ley”, logrando un primer objetivo de otorgar títulos “que no pueden ser de propiedad sino de concesión, dado que la selva es un baldío nacional, llena de vida” y que estén centrados en la bioeconomía.

Incluso advirtió que, dependiendo del resultado de la segunda vuelta presidencial en Brasil, pueden adelantarse con ese país acuerdos de investigación bioeconómica de la selva para entender la Amazonía como un territorio fundamental para el desarrollo de América Latina.

Dentro de esa apuesta de recuperación de este territorio también se incluye los cultivos ilícitos. Sobre esto, Petro indicó que “ya no se trataría de cómo se sustituye por un difícil cultivo diferente, que no es agroindustrial y que pierde competencia, que no tiene el mercado asegurado y en cambio la hoja de coca sí”.

Durante el acto de entrega de siete helicópteros Black Hawk por parte de Estadios Unidos, el presidente Petro las renombró como 'Las guacamayas'

En medio del acto protocolario, el presidente Petro contempló los helicópteros donados, se subió a uno de ellos con ayuda de personal de la Fuerza Aérea y anunció cambios inusuales en estas aeronaves.

“Yo les voy a cambiar el nombre —dijo Petro sobre los helicópteros—: las vamos a llamar ‘las guacamayas’, y las vamos a pintar de guacamayas, General. La ‘Flota de las Guacamayas’ es una especie como de reivindicación humana del hábitat de las guacamayas hermosas que están extinguiéndose”, señaló el mandatario. Vale indicar que algunas de las funciones que tendrán estas aeronaves, así como su tripulación, serán las de apagar incendios, proteger a quienes viven en la selva amazónica y estar pendientes de la evolución del cuidado de este espacio.

“Este paso que damos aquí, tanto en Puerto Leguízamo y ahora en San José del Guaviare, que complementa con la ayuda de Estados Unidos, a mí me parece fundamental”, sostuvo el presidente Gustavo Petro durante su visita a San José del Guaviare.

Finalmente, Gustavo Petro habló de la relación entre Estados Unidos y Colombia, catalogándola de “difícil, dramática, muchas veces, violenta en algunas ocasiones, pacífica en otras”. En contraste, resaltó la entrega de los helicópteros como un avance en el mejoramiento de dichos lazos mediante una causa común: la defensa de la Amazonía.

