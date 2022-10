Ministra de Agricultura de Petro se refirió a las diferencias en la bancada de Gobierno: “Nos va a tumbar la izquierda y no la derecha”

La Ministra de Agricultura, Cecilia López, se refirió a las presuntas diferencias que han surgido con el Pacto Histórico.

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, se pronunció en las últimas horas a propósito de las diferentes versiones que han surgido sobre la división que hay entre el gabinete ministerial y algunas cabezas visibles del Pacto Histórico. En esta oportunidad, la funcionaria realizó varias aclaraciones y le envió un contundente mensaje al ‘Pacto’, señalando que estos aún no asumen su papel como bancada.

Para López, algunas críticas y aseveraciones suelen ser salidas de tono e incluso, puedes tornarse como un despropósito, en este caso, la jefa de la cartera de Agricultura, aseguró que si los comentarios y acciones del Pacto Histórico siguen por el mismo rumbo, serán ellos mismos los que se encarguen de deslegitimar al gobierno.

Cecilia López hizo referencia al tema en Blu Radio:

“Un día me sacaron la piedra y les dije, lo que va a pasar si ustedes siguen con esto, es que nos va a tumbar la izquierda y no la derecha, lo cual es inaudito. Es que a veces yo soy quisiera ver el Pacto Histórico, entendiendo que ya no están en la oposición y que son parte del gobierno”.

De igual forma, explicó que nunca ha sido una mujer de extrema izquierda, sin embargo, entendió el proyecto que tenía el presidente Gustavo Petro y decidió hacer parte del mismo. Aseveró que en reiteradas ocasiones ha sido víctima de ataques por no ser del Pacto, empero, siempre ha buscado trabajar de la mano con esta colectividad.

“Todo es válido para el partido de gobierno, ellos ya no son oposición, ellos son parte del gobierno. Y se les han dado unas opciones que a mí me sorprenden, muchos de los proyectos que se concilian con ellos, y así con todos los proyectos. A mí me dan con todo porque yo no soy del Pacto, pero yo digo no puede ser”, enfatizó.

La combinación de “juventud y experiencia” ha sido notoria en el Gobierno Nacional, pues algunos ministerios están siendo manejados por funcionarios que no han tenido una amplia exposición política, no obstante, en medio de las diferencias, la ministra López recalcó que el presidente ha sabido manejar las situaciones y trabajar de la mano con su gabinete en pro del país.

“Yo me refiero al grupo que ha estado mucho más vinculado al presidente, pero lo que quiero decir es: el presidente maneja eso de una manera espectacular, el presidente escucha y a pesar de que hay diferencias, todos estamos dispuestos para un proyecto de país, eso nos une a todos. Cuando tenemos diferencias, el presidente las ha manejado de una manera espectacular. Independiente de las diferencias, hay armonía”.

Teniendo en cuenta que se especula que, algunos ministerios podrían duran menos de un año en su cargo, la ministra de Agricultura aseveró que está comprometida con la reforma agraria y trabajará en esta hasta sacarla avante, expresando que a menos que se vea comprometida de urgencia, su labor en el ministerio se extenderá durante más de 12 meses.

Respecto al tema, Cecilia López señaló: “Yo casi que lo puedo garantizar, a menos que suceda algo muy grave, no dejo el ministerio antes de un año. Yo me siento absolutamente comprometida con la reforma agraria, yo tengo que dejar la reforma agraria andando, obviamente no voy a hacer la gran Revolución, pero tengo que arrancar un proceso que este país no ha hecho nunca”.

SEGUIR LEYENDO: