El partido de Rodolfo Hernández se queda sin dinero: suspenden giros de reposición de votos por orden del Consejo Nacional Electoral

Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La reposición de votos al partido La Liga de Gobernantes del excandidato presidencial Rodolfo Hernández se encuentra en suspenso. Un magistrado del Consejo Nacional Electoral detuvo cualquier giro por ese concepto a la colectividad del bumangués, mientras se resuelve el conflicto que se habría presentado en la constitución del movimiento con Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial y ahora representante a la Cámara.

Ambos candidatos que conformaron la fórmula para las elecciones presidenciales, se distanciaron tras perder las elecciones. Ahora el conflicto ha llevado a que se interpongan en los caminos políticos de ambos y mientras el exsenador le cobra el dinero invertido en la campaña, un recurso interpuesto por su papel en la constitución del partido político detuvo los giros de reposición de votos para Hernández.

Según se ha conocido, una ciudadana identificada como María Camila Carrioni presentó un recurso de reposición frente al auto que otorgó a inicios de agosto la personería jurídica a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Es decir que pasó de ser un movimiento, a un partido político, gracias a los votos que obtuvo la fórmula presidencial.

De acuerdo con la denuncia, Castillo no fue tenida en cuenta en los mecanismos internos para constituir el partido La Liga. Aseguran que fue excluida, no se le convocó a la asamblea, no se le permitió participar, ni tampoco ser parte de los órganos de decisión.

La ciudadana solicita que se defina el papel de Castillo dentro de la colectividad y, de definirse que no hace parte del nuevo partido, permitirle la escisión. Además, ella como fórmula vicepresidencial contribuyó a que esa colectividad recibiera la personería jurídica.

El CNE aceptó el recurso de reposición que asumió el magistrado Cristian Ricardo Quiróz, quien en el auto de admisión ordenó practicar una serie de pruebas que ahora tiene en jaque al partido de Hernández.

De acuerdo a lo que se ha conocido, el magistrado ordenó practicar pruebas como escuchar en versión libre a la representante Castillo, para que sea ella quien indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar que contribuyeron a la constitución del partido y obtener su personería jurídica.

Además, le solicita a Rodolfo Hernández como representante legal provisional del partido político que aclare cuál es el papel de Marelen Castillo dentro de la organización política, tanto como militante, como representante a la Cámara.

Mientras se resuelve ese recurso, el magistrado Quiróz ordenó congelar todos los giros por reposición de votos a la Liga de Gobernantes. Es decir que los recursos invertidos en la campaña presidencial y legislativa no será retornados por el Estado al partido hasta que no haya una decisión de fondo.

“Artículo sexto: solicitar al Fondo Nacional de Financiación Política que deje en suspenso cualquier giro de erogación económica”, dice el documento que le fue notificado a esa dependencia, como parte del auto que se emitió el pasado 19 de octubre.

Más allá de los recursos, también se encuentran suspendidos los efectos de la resolución que le otorgó la personería jurídica a La Liga de Gobernantes, como los derechos y deberes, así como el acceso a los espacios institucionales hasta que la sala plena del CNE tome una decisión de dejar en firme dicha decisión o revocarla.

A inicios de octubre, Caracol Radio reveló un audio de una conversación entre Hernández y Castillo, en la que el exalcalde de Bucaramanga le exigía devolverle el dinero invertido en campaña que ascendía hasta 72 mil millones. La representante aseguraba que ese dinero se devolvería como reposición de votos, pero el senador insistía en que debía hacerse un acuerdo de pago para reintegrar el dinero a la colectividad.

