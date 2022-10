Caso Maximiliano Tabares: la mayoría de los implicados se declararían inocentes por la desaparición del menor

La gran mayoría de los implicados en la desaparición de Maximiliano Tabares se habrían declarado inocentes. FOTOS: Cortesía

La mamá, el padrastro y hasta la abuela de Maximiliano Tabares están involucrados en su desaparición. Para este lunes 24 de octubre quedó programada la reanudación de la audiencia de estos y otros implicados en el caso del menor que fue raptado en el municipio Remedios, Antioquia.

En total fueron seis los detenidos por sus posibles nexos con la desaparición del pequeño, y de acuerdo con Blu Radio, la gran mayoría de ellos se van a declarar inocentes en la diligencia. La Fiscalía General de la Nación, que ya tiene conocimiento de esta posible decisión, le dio a conocer al medio citado que en caso de que se cumpla tal escenario, pedirá una medida de aseguramiento contra todos los involucrados.

Este lunes 24 se cumplen 34 días sin tener indicios del paradero del pequeño, y mientras se obtienen pistas sobre su paradero, su mamá ha entregado versiones contrariadas: en un principio, le dijo a las autoridades que el día de la desaparición, le dijo al niño que “saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda, porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda”.

Cuando llegó al establecimiento —según ella— se dio cuenta de que el niño ya no estaba allí. Sin embargo, cuando capturaron a seis familiares de Maximiliano, la declaración de Sandra Patricia Cano, su mamá, cambió. Por otra parte, a los detenidos se les señala de, supuestamente, haber practicado ritos con el menor relacionados con el esoterismo y hasta la brujería. Dicha versión cada vez adquirió más fuerza, incluso con la nueva explicación de la madre y con el señalamiento que ella misma hizo sobre el paradero del menor.

Ahora, su nueva versión detalla que supuestamente el niño se encuentra en un socavón de oro según “los espíritus” con los que ella se comunica. De acuerdo con uno de los investigadores del caso, “dentro de lo que manifiesta la misma progenitora en algunas de sus versiones es que algunos brujos le han manifestado que el niño está dentro de un socavón pero que no han dado el sitio especifico”, dijo el investigador.

Además, según el secretario de Gobierno de Antioquia, los posibles implicados en este caso afirmaron que Maximiliano esta ‘poseído por el demonio’. En ese sentido, el gobernador Aníbal Gaviria calificó de horrorizante este suceso. Sumado a eso, un tío del menor aseveró que la abuela, el padrastro y la mamá del menor “hacían rituales con velas para buscar oro”, versión que tendría sustento en los muñecos vudú hallados en la casa de Sandra Cano junto con libros de esoterismo y varios cuadernos.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la secta denominada Los carneros estaría detrás de la desaparición de Maximiliano. De hecho, anteriormente había sido identificada por la Policía Nacional como una red dedicada a estar a personas prometiéndoles dar con caletas de oro y dinero.

