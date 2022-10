Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz aclararon lo que ocurrió con las indirectas en redes sociales

Fotos: Instagram

Un fuerte enfrentamiento protagonizó Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz a través de mensajes e indirectas en redes sociales, luego de haber dado por terminada su relación hace algunos días. La ruptura ocurrió hace algunas semanas, que la pareja decidió dejar de compartir contenido juntos, tal y como tenían acostumbrados a sus seguidores de Instagram.

Hasta hace algunos días se desconocía el motivo por el que la pareja había tomado la decisión de separar nuevamente sus vidas, pero lo que llamó la atención de los internautas fue el cruce de mensajes que realizaron en el que por un instante la pelea se tornó de castaño a oscuro.

El primero en lanzar el sablazo fue Mateo Carvajal, que en un corto texto le dijo a Ruiz que: “con esas amigas y de fiesta”, mensaje que acompañó con un emoticón de unas manos aplaudiendo. En respuesta, Stephanie le dijo: “usted que no me supera… y con esos amigos tan raritos y depresivos”.

Ahí no paró la situación y rápidamente, el deportista de alto rendimiento le respondió de forma contundente, con una explicación que dejó a algunos confundidos porque insinuó que la modelo carecía de inteligencia.

“Mis amigos ‘depresivos’, pero al menos con un poquito de cerebro”, decía la InstaStorie de Mateo Carvajal. Hasta ese momento, todo parecía indicar que la relación que sostuvieron y con la que se profesaban un gran amor no había finalizado en los mejores términos. Los seguidores se preguntaban qué había ocurrido y este sábado 22 de octubre se conoció que todo se trató de una estrategia de marketing.

A continuación, el cruce de mensajes que protagonizó Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz:

El deportista Mateo Carvajal y su novia protagonizaron un encuentro en redes sociales en el que se lanzaron algunas indirectas. Tomada de Instagram @chismes.hoycol

Todo fue una estrategia de marketing

En vista de la ola de comentarios que recibió el deportista en sus redes sociales, indicó que todo se trató de una estrategia de marketing que organizaron con su pareja. La información fue confirmada por Mateo Carvajal por medio de una publicación en sus InstaStories para jugarle una broma a los internautas y las páginas de chismes.

“Estábamos en el gimnasio y a la flaca se le ocurrió que hiciéramos números, que respóndame una historia… Y yo le dije: listo, hágale… Entonces (Flaca), ese chistecito suyo le quedó muy bien fabricado y fue mero chisme”, puntualizó el ganador del Desafío Súper Humanos en su versión 2017.

Posteriormente, indicó que esas no son las formas de solucionar las diferencias entre personas que tuvieron una relación: “ni yo lo haría, no lo haríamos, pero vimos que nos empezaron a responder amigos, a la flaca de escribían, a mí me decían que no hiciera eso, que bajara las historias”.

Aquí puede ver el mensaje completo de Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz con la aclaración de lo sucedido:

La pareja no terminó su relación y solamente decidieron jugarle una broma a sus seguidores

Mateo Carvajal es criticado por los tatuajes en su cuerpo

En varias oportunidades Mateo Carvajal ha dado cuenta de las múltiples críticas que recibe en redes sociales por cuenta de sus tatuajes, pues el creador de contenido tiene marcada su piel con tinta en casi todo su cuerpo: rostro, cuello, brazos, manos, piernas, espalda, entre otras zonas.

Sin embargo, nunca se había referido a los comentarios negativos que ha recibido también de parte de sus familiares y de la “angustia” que sienten sus padres por lo tatuado que está.

“Les quiero contar una historia con el tema de los tatuajes, sobre todo los que tengo en la cara. Miren, en mi casa todavía sufren, todavía… yo les noto el estrés a mis papás de pensar: —Este man está loco, otro tatuaje en la cara— y se angustian, yo les siento esa pesadez… incluso ha llegado a escalar al punto donde así de mi núcleo familiar llegan y me miran, me dicen: —Uy, definitivamente a mí ya me da como miedo mirarlo a la cara— y uno es como: —uy, gonorre*-”.

