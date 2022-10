Yina Calderón habla de su cirugía: “la nalga derecha ya está sana, y yo quiero tener mis prótesis”

La influenciadora habló de su última cirugía en redes sociales. Foto: Archivo Infobae Colombia.

La empresaria e influenciadora Yina Calderón ha ocupado los titulares en los últimos días, luego de que se conoció que tuvo que ser operada de urgencia por unos problemas que tuvo con las prótesis que se puso en los glúteos, por lo que para aclarar las dudas de sus seguidores en redes sociales, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que confesó que ella también tiene responsabilidad en lo que está viviendo.

“¿Cómo te sientes después de tu proceso? Te admiro tanto yina sigue así... bendiciones”, le preguntaron a Yina a través de sus Instastories.

A lo que la empresaria comenzó contestando que su interés en redes sociales no es inspirar lástima, para después hablar sobre cómo lleva su proceso de recuperación, diciendo que no se trata de culpar a nadie, revelando, además, que su nalga derecha está bien y que quiere tener sus prótesis.

“Cuando tú entras a un quirófano, tú sabes que tú tienes responsabilidad, que en las cirugías plásticas pueden pasar cosas. Muchas cosas. Entonces no se trata de culpar a nadie, o sea, también yo tengo responsabilidad porque sabía que era una hijueputa cirugía muy dura, y no me quité la nalga derecha porque la nalga derecha ya está sana, y yo quiero tener mis prótesis, entonces mejor colocar una y no dos. Entonces por eso”.

En la misma respuesta la influenciadora habló de cómo lidia con las críticas en redes, en las que jamás ha buscado inspirar lástima:

“Mi amor mira, lo que pasa es que mi interés en esta red es jamás inspirar pesar, o sea, mi papá me da una cachetada donde me vea a mí tratando de inspirar pesar o lástima, o que ustedes digan ¡ay pobrecita! No. Las veces que yo salgo aquí llorando, o he salido... es porque, de verdad bebés, estoy recontra mal. Pero yo al otro día estoy divina, radiante, digo ¡jum!, nada me va a quedar grande bebé”.

Sobre las críticas que recibe constantemente en redes, Calderón, con el desparpajo que la caracteriza, le mandó un mensaje a sus colegas para que no sean “tan sensibles”:

“Y así me pasa con todo. Mira que de mí hablan pestes, pero pestes, marica, me tiran re duro, y yo digo ¡ah! Bueno. Relax, cuaks. Lo que le digo a muchos influenciadores, dejen de ser tan sensibles, papi, que ya... ya... deja el show para protagonistas, dice mi mamá cuando yo me pongo muy showsera. Entonces es eso, son circunstancias que pasan y ya, mi amor, ¿yo qué gano poniéndome a llorar? La chimba... ¡Qué hijueputa! ¡Hagámosle! Y ya”.

