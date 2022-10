“Si hubo una fiesta yo me la perdí”: Francia Márquez negó que se hubiera gastado $52 millones celebrando su posesión

La vicepresidenta Francia Márquez negó este jueves en la noche que haya habido fiesta, pese a la existencia de documentos que así lo evidencian. - Foto: Vicepresidencia.

Muy rara vez la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se defiende de los cuestionamientos que le hacen al Gobierno nacional. Esta vez decidió romper el silencio y deslegitimar las acusaciones en su contra, y a varios de sus coequiperos, por gastarse más de 52 millones de pesos en la fiesta con la que se posesionó como sucesora de Marta Lucía Ramírez.

De acuerdo con información que salió a la luz pública, la mano derecha del presidente Gustavo Petro habría usado $52.453.705 millones del dinero del erario público para comida preparada por un reconocido y famoso chef afrocolombiano, además de la contratación del DJ, incluyendo la cabina de mezcla de música, la iluminación, y el sonido, los cuales sumaron más de $3 millones de pesos.

Luego de una dura controversia en torno al tema, la ‘vice’ se pronunció y aseguró que no hubo “ninguna fiesta, o si hubo una fiesta yo me la perdí, porque no estuve en la fiesta”, señaló Márquez durante una entrevista con Noticas RCN. Además, aseguró que no sabe por qué la sindican de gastarse ese dineral si cuando ocurrió la polémica celebración ella no había asumido en el segundo cargo más importante del Estado colombiano.

“No creo que a las 3:00 de la tarde que yo me posesioné… a las 6:00 de la tarde hubiera tenido facultades para ordenar el gasto y decidir cuántos recursos se gastaban en eso”, señaló la vicepresidenta al informativo.

“No gastar más plata de la que entra, y mucho menos en pendejadas”: Reacciones políticas a millonarias compras de Gobierno Petro para su propia casa y la de Márquez

Además, aseguró que el gobierno de Iván Duque fue el que “organizó la posesión”. Sin embargo, aunque la coequipera del jefe de Estado quiso minimizar la millonada suma de dinero invertida en ese evento, hay documentos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que evidenciarían que, en efecto, sí se usaron esos fondos para tales fines.

No es la primera vez que Francia Márquez desvirtúa esas acusaciones en su contra. De hecho, este jueves 20 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, se enfrentó -y duró- con el exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos, quien lanzó vehementes cuestionamientos al gobierno Petro por los recursos invertidos en la posesión presidencial, realizada el pasado 7 de agosto.

“¿Quién dice esto? ¿Usted señor Francisco Santos? ¿Un hombre que ha ordeñado al Estado toda la vida? “El ladrón juzga por su condición”, fue lo que le contestó la vicepresidenta al también exembajador de Colombia en los Estados Unidos durante el gobierno Duque.

Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta en la historia de Colombia en viajar hasta Coquí, Chocó. FOTO: Vicepresidencia de Colombia (Darwin Torres)

Santos cuestionó la austeridad del actual gobierno, resaltando que en el mandato de Álvaro Uribe (en el que fue su vicepresidente) no se realizaron gastos ostentosos, pues cada “capricho” o gusto particular corría por cuenta de quien lo necesitara, incluso señalando que tras la posesión como presidente, al otro día ya estaban junto al su equipo de trabajo haciendo presencia en la Costa Atlántica.

“En las dos elecciones y posesiones de Álvaro Uribe y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario al otro día a las 6 a.m el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba. La austeridad comenzaba por casa. 8 años”, aseveró el exdiplomático colombiano.

Los gastos que tienen a Márquez en el ojo del huracán los publicó el tuitero y abogado Daniel Briceño, donde se evidencia que, a parte de la logística musical, se usaron dineros para la contratación del servicio de cocina y catering, en este se habrían gastado $23 millones de pesos. Según menciona Briceño la elección del reconocido chef de comida del pacífico Rey Guerrero, fue realizada a ‘dedo’ por la vicepresidenta, ya que este haría parte del círculo de amigos de la mandataria.

