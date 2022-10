Gustavo Petro insiste en que contratos de explotación de hidrocarburos siguen vigentes: “no hay ninguna prohibición”

Gustavo Petro respondió a un reclamo de Paloma Valencia, senadora opositora.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo muy activo en sus redes sociales durante la mañana de este jueves 20 de octubre. Además de participar en un foro sobre formalización laboral, tuvo tiempo de responder las reclamaciones de periodistas, políticos y ciudadanos con respecto al alza agresiva del precio del dólar.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia había escrito este miércoles un mensaje a través de su cuenta de Twitter, acerca de lo que sería una prohibición a la explotación de hidrocarburos impuesta por el presidente y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Las decisiones de Petro que ejecuta su ministra Irene Vélez de prohibir el petróleo y el gas (que son el primer ingreso del Estado y las primeras exportaciones del país) tiene disparado el dólar. La deuda pública se aumentó en 85 billones no hay ni tributaria ni plata que alcance”, dijo la congresista del partido Centro Democrático.

El presidente leyó el mensaje un día después y salió al paso de las críticas de la senadora, no sin antes descalificarlas como mentiras. Acto seguido, endilgó la culpa de la alta deuda a su antecesor, Iván Duque. “La oposición puede criticar pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira. Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyó y eligió, Paloma. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente”, escribió Petro.

Además, el jefe de Estado negó que existiera la prohibición a la que Valencia hace referencia en su trino. “Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”, sentenció.

Luego de que el presidente respondiera, Valencia defendió la gestión de Duque, exmandatario elegido con el aval del partido al que ella pertenece. Aseguró que la deuda adquirida por él estuvo justificada por la contingencia de covid-19, pero que la tendencia de la deuda iba a la baja cuando dejó el cargo. “Presidente @petrogustavo: la pandemia exigió endeudamiento para atender la crisis. El gobierno Duque le entregó un país creciendo por encima de todos y reduciendo deuda, con en presupuesto robusto de 405 billones, enriquecido por más recaudo y dividendos de Ecopetrol”, escribió la senadora.

Además, insistió en que el fortalecimiento del dólar está directamente relacionado con las declaraciones que ha dado con respecto al sector petrolero. “Presidente, el dólar está disparado por sus decisiones contra el sector de hidrocarburos: prohibir la exploración de petróleo y gas, y la tributaria que liquida al sector. Sin hidrocarburos la estabilidad fiscal de Colombia pinta muy mal. No lo digo solo yo, lo dicen los mercados”, manifestó.

Según Valencia, el sector de hidrocarburos pagaría hasta 22 billones de pesos en la próxima reforma tributaria y, como no puede hacerlo, esta dejará de operar. “Esas rentas son casi el 20 % de las rentas del nacional y 30 % regional; y son el 40 % de las exportaciones. Ese sector lo acaban entre la tributaria y la no exploración”, dijo, además de acusarlo de derrumbar a Ecopetrol con sus decisiones. “Impuestos quedarían entre 81-87 %, no exploración, no fracking y más complejidad que trae Escazú. Es pésimo negocio ser accionista porque el accionista mayoritario (la Nación) quiere comerse todas sus utilidades vía impuestos”, mencionó.

La senadora uribista cerró su descarga pidiéndole que solucione los problemas, ya que ella está haciendo su trabajo de opositora, que es exigir. “Cúmplale a los colombianos, yo desde mi orilla cumpliré en vigilar y exigir. Con una buena noticia; si usted Presidente hace bien su trabajo; el mío disminuye o desaparece”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: