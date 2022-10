Director de la Agencia Nacional de Tierras denunció corrupción por parte de exfuncionarios de la entidad

Director de la ANT alerta por contratos irregulares en arrendamientos de baldíos en las Islas del Rosario. Foto: El Universal COLPRENSA

Gerardo Vega nombrado director de la Agencia Nacional de Tierras, ha presentado una serie de denuncias donde se señalan a varios ex funcionarios de la entidad, los cuales son acusados por cobrar coimas para la adjudicación de predios en las Islas del Rosario, en el departamento de Bolívar, lo que permitió que se instalarán lujosos hoteles y casas de descanso en tierras públicas, qué permitió su privatización y lógicamente la explotación de las mismas a beneficio de algunas personas, las cuales actualmente se encuentran en líos con la justicia por diversos cargos. Al parecer esto se habría cometido en la pasada administración.

Todo inició con un proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación, entidad que está indagando la entrega irregular de contratos de arrendamiento en estas islas, cerca de la ciudad de Cartagena, que salpican al ex director de la unidad de gestión jurídica de la ANT, Jorge Andrés Gaitán:

“Hay una investigación del Inspector de Tierras contra Jorge Andrés Gaitán, funcionario de la dirección jurídica de la Agencia. Está en trámite en la Fiscalía, hay una denuncia presentada por supuesta petición de dinero y coimas”, explicó Vega.

Serían cerca de 80 contratos los que actualmente estarían bajo lupa de la Agencia Nacional de Tierras, en los cuales se está determinando sí existió, o no, algún tipo de anomalía en los arrendamientos de los terrenos baldíos que disponibles en la isla, buscando anomalías, sí lo que se cobró realmente es el valor legal y que los recursos se hayan destinado a las arcas de la nación, y no a los bolsillos de algún particular.

Algunos de los beneficiarios de estos contratos ya habrían sido reseñados en otros escándalos de corrupción, e incluso que actualmente tienen líos jurídicos, y que precisamente habían estado sindicados de lucrarse de estos terrenos, caso del llamado “rey del contrabando” Alaín Roberto Suaza López, a quién se le entregó un predio dentro del parque Nacional Natural Islas del Rosario, conocido como la isla Majayura.

“Llevamos a cabo investigaciones y hallamos que un exfuncionario del área jurídica de la entidad estaría involucrado en al menos 80 contratos de arrendamientos ubicados en estas islas (…) Estamos en proceso de revisión de los costos, cuánto se alquiló, cómo se alquiló, cuándo terminan, y qué podemos hacer en un futuro rápido. Son contratos que vienen de tiempo atrás los que están vigentes (…) He encontrado extremos desde 4 millones mensuales hasta 300 mil pesos en contratos que se están revisando. Aquí hay varias familias, Uribe Hurtado, inversiones Matamba, inversiones Bora Bora, Ana Beatriz Santodomingo Dupont”, manifestó el director Gerardo Vega.

De hecho, actualmente la Procuraduría avanza en el caso de invasión de tierras en las Islas del Rosario y también en Barú, puntualmente en los predios: Buenavista, Cabecera, La Pista, La Coqueta y Lucas Giraldo, allí el ministerio público está determinando si las autoridades tienen algún tipo de responsabilidad, o han omitido actuaciones que han facilitado la ocupación de estos predios.

Preliminarmente se conoce que se adelantan al menos 2 investigaciones disciplinarias en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Bogotá, además de otras 10 indagaciones en estos mismos territorios, a los que se incluye el Tolima, porque presuntamente los funcionarios públicos estarían involucrados en la circulación de documentos falsos, con firmas y sellos notariales, que facilitan el trámite de la adjudicación de estos predios, con complicidad inclusive de miembros de la fuerza pública.

Como dato adicional, Gerardo Vega en diálogo con La República, dio a conocer que actualmente se adelantan unos 72 mil procesos de reclamación de tierras, asegurando que el proceso que pretende el gobierno nacional, sumado a lo que sería la reforma agraria le obligaría a la ANT a formalizar 1,7 millones de hectáreas por año para que en 6 años se pudiera dar cumplimiento al compromiso.

SEGUIR LEYENDO: