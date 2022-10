Contratación de un baño para Gustavo Petro de casi 6 millones de pesos: esta es la historia

En la imagen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante se intervención en el 1er Foro Iberoamericano: Retos de la Formalización Laboral. Foto: Presidencia de la República

En horas de la mañana el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero publicó un tuit en el que denunció la asignación de 5′609.898 pesos para la contratación de un baño de uso exclusivo para el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El ítem se cita como “baño privado exclusivo señor presidente: toallas desechables, jabón líquido, papel higiénico, cesto de basura, perfecto estado de limpieza”

La denuncia que Forero respaldó con un documento, en el que además aparecen los costos de un aire acondicionado portátil, los servicios de un mesero VIP, tabla de quesos, entre otras amenidades, no sólo desencadenó una polémica en torno a la manera en la que el discurso de la austeridad se aplica en el Gobierno.

Sin embargo, ante la situación, el Ministerio de Agricultura, que se encontraba relacionado como nominador de dicho contrato logístico para el evento del “Plan Nacional de Desarrollo”, salió a responder el mensaje del representante del Centro Democrático, advirtiendo que la entidad no contrató los servicios que aparecían en el presupuesto publicado en la red social y que además, este era solo una propuesta .

Adicionalmente, en el comunicado del ministerio también se advierte que “el valor total del tarifario Sociedad Tequendama publicado es de 1.373 millones de pesos. Sin embargo, lo contratado por el ministerio es 148 millones de pesos menos de lo que contemplaba esa propuesta”. Dicho monto, sostiene el documento, “corresponde además a la organización de siete eventos, entre los cuales están los Diálogos Regionales Vinculantes del Plan de Desarrollo en los que participarán más de 7 mil personas en Tunja y en Yopal”.

Esta mañana el representante envió un mensaje a la Ministra Cecilia López. Lo anterior desató una polémica en torno a los recursos del Estado.

Al respecto, Andrés Forero, en diálogo con Infobae Colombia, explicó que si bien no se alcanzó a contratar estos servicios, los documentos, que son públicos, no acreditan nada de lo que la ministra Cecilia López está diciendo en este momento.

“De esos 1.373 millones de pesos que ella dice que le habían ofrecido, ella no aclara algo. Por ejemplo, tú, cuando te metes al tarifario, te das cuenta que hay ofrecimientos de valores distintos, no para todos los ítems, pero sí para algunos. Entonces dependiendo de si se trata de una ciudad o una región rural, el valor es distinto. Eso que está diciendo, a mi juicio es una manera de escurrir el bulto porque quedó claro que ellos sí cotizaron, de lo contrario, la empresa contratista no les hubiera planteado esos valores”.

Finalmente y pese a que en el comunicado el Ministerio de Agricultura aseguró que la publicación de Forero es “una manipulación tendenciosa de la información”, el representante explicó que en ningún momento su publicación fue un señalamiento, sino una pregunta sobre un gasto previsto y añadió haber salido a tiempo para evitar que los dineros de los colombianos sean derrochados.

“Me alegra, yo hice precisamente esa denuncia para evitar que se corriera con ese gasto. Ellos dicen que finalmente contrataron por un valor menor, pero si tú te metes a los documentos públicos del SECOP, en ningún momento aparece cuáles son los ítems que están excluidos entonces, yo creo que lo que pasó es que la ministra se da cuenta de que hay un escándalo y trata de salvar la situación de la mejor manera”, finalizó.

