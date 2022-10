Conductor de empresa de bus accidentado en Nariño denuncia que los están amenazando de muerte

Foto: Colprensa.

El fin de semana festivo comenzó con una triste noticia. Un grave accidente se registró en la madrugada del sábado 15 de octubre, más exactamente a las 3:40 a.m., cuando un bus intermunicipal de la empresa Transipiales, se volcó en el tramo entre Pasto y Mojarras, dejando, un saldo de 20 personas fallecidas y 15 heridas, según reportaron las autoridades.

Tras pasar unos días, el conductor de bus aseguró que algunas personas de la comunidad lo han amenazado y le han lanzado mensajes de intimidación por lo sucedido, además, advirtieron que la empresa y los conductores no deben bajar por la zona del accidente, al menos por ocho días si no tomaran represarías.

“Me dijeron que por qué nosotros somos tan desalmados que sabiendo lo que pasó, esa tragedia en Tumaco, qué por qué no hacemos una parada de los carros de unos ocho días, que por ocho días no puede bajar ningún carro acá. Que a donde seguían bajando ellos también se iban a vengar de lo que nosotros hemos hecho”, indicó el conductor Óscar Martínez a Noticias Caracol.

Ante la denuncia que hizo Martínez, las autoridades mandaron a un consejo extraordinario para poder evaluar las medidas de seguridad en la zona, tanto por los accidentes que se pueden crear como por las palabras de la comunidad contra la empresa. Pero dejaron en claro que lo que sucedió no fue por gusto o porque se planeó, sino que fue algo inesperado.

“Estamos buscando las condiciones para que no se detenga la normalidad, un accidente es un tema que nadie planea”, señaló el secretario de Gobierno del departamento, Amilcar Pantoja.

Así mismo, la empresa Transipiales se encuentra evaluando la posibilidad de suspender la ruta hasta Nariño por un tiempo, al menos mientras se le da una respuesta concreta a los motivos que produjeron el accidente.

Por ahora se mantiene la teoría de que, al parecer, el siniestro habría ocurrido luego de que el conductor advirtiera que había perdido el control del auto por falta de frenos. De acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes, antes de que sucediera la catástrofe todo parecía estar bien.

“Habíamos recorrido más de dos horas de viaje, el automotor no presentaba ninguna irregularidad”, comenzó narrando a Blu Radio, y aseguró que todo transcurrió normal hasta Pasto, donde se hizo un reconteo de pasajeros que dio como resultado 31 personas, más los dos conductores que deben rotarse debido a lo largo que puede resultar el recorrido de Tumaco a Cali.

Sin embargo, todo comenzó a tornarse extraño cuando el conductor que iba al volante hizo dos maniobras que resultaron sospechosas y comenzaron a crear incertidumbre a los pasajeros, que luego que enteraron por un grito del conductor que el autobús estaba sin frenos.

“Fueron segundos de mucho miedo después que el conductor grito que se quedó sin frenos, la gente comenzó a gritar, lloraban mucho y como soy creyente me encomendé a Dios para que nada me pasara”, contó el testigo de los hechos a la emisora radial colombiana.

Minutos después y como en una película de terror, sucedió el accidente, que fue anunciado por un fuerte golpe y la volcada del bus que quedó cerca al abismo.

“Sentimos un fuerte golpe, vi como algunos pasajeros que venían durmiendo fueron expulsados al vacío, no pude hacer nada, yo estaba atrapado en medio de unas sillas y al menos tres personas me cayeron encima. (...) Como pude, intente romper uno de los vidrios para salir, pero no pude, porque estábamos cerca al abismo, ya que el bus quedo enredado en medio de una barrera de contención que colocan en las carreteras cuando hay muchos precipicios”, agregó el sobreviviente.





SEGUIR LEYENDO