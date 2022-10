Estos son los cuatro grandes objetivos del nuevo Ministerio de Igual y Equidad de Francia Márquez

Desde la oficina de prensa y comunicación de la vicepresidencia de Colombia confirmaron cuando será el acto de radicación del proyecto de ley por medio del cual se creará el Ministerio de Igualdad y Equidad.

El próximo martes 18 de octubre, en el Congreso de la República se radicará el proyecto de Ley por el cual se creará el Ministerio de Igualdad y Equidad. El acto protocolario será a las 9:00 a. m. en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Este mismo día, a las 10:00 a. m. se hará un acto cultural y ancestral en la Plaza Núñez.

La nueva cartera ya tiene fecha para la radicación del proyecto de ley para su creación

Es importante resaltar que esta es una de las apuestas más importantes del Gobierno Nacional. A la par que se creará este Ministerio, se eliminaran 8 Consejerías, esta decisión es tomada basada en el discurso y acciones de austeridad del nuevo Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, algunas Consejerías serán añadidas a este Ministerio.

<b>Los cuatro grandes objetivos del nuevo Ministerio de Igual y Equidad</b>

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Igualdad y Equidad que estará a la cabeza de Francia Márquez, tendrá cuatro grandes objetivos. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez se ha pronunciado sobre la creación de este Ministerio en múltiples ocasiones, en una de ellas expuso que con esta cartera se quiere que: “que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantías de derechos. Queremos igualdad y oportunidades para la juventud”.

Y añadió que: “Trabajar por la juventud, que tenga oportunidades en este país, si un joven avanza en acceso a educación y a acceso a un empleo, ahí hay oportunidades de que ese joven y esa familia puedan salir adelante. La comunidad diversa, LGBTIQ+ que ha sido una comunidad excluida y marginada siempre, nosotros trabajaremos para que ellos y ellas tengan derechos”, enfatizó en su momento Francia Márquez.

En este sentido y siguiendo los lineamientos de lo que proyectan desde este Ministerio se propusieron estos objetivos:

1. Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer.

2. Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión.

3. Ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia.

4. Hacer en la reforma agraria y en la economía popular a la mujer como titular de propiedad y como sujeto de crédito de fomento para emprender.

<b>En contexto</b>

Mauricio Lizcano: la eliminación de 8 Consejerías y el Gobierno de la austeridad

Respecto a este tema, Mauricio Lizcano, director del DAPRE, en Caracol Radio dijo que:

“Digamos que todas estas funciones pasan a los ministerios, el Ministerio de la Igualdad todavía se va a presentar apenas el proyecto de ley; pero lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que hubieran estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”.

Respecto a las Consejerías, Lizcano explicó que para el colombiano del común, el nombre de alta consejería puede ser relacionado con un cargo único, no obstante, este trae consigo una serie de ramificaciones de “burocracia”; pues además del alto consejero, resaltaba la presencia de sus asesores, escoltas y demás equipo que representa un importante gasto.

“Se eliminan 8 consejerías, pero digamos que cuando uno habla de alta consejería, uno se imagina que se elimina un cargo, pero no, se elimina una cantidad de burocracia en donde todas las altas consejerías eran convertidas en ministerios chiquitos, donde no solo estaba el alto consejero, sino también, sus asesores, el asesor del asesor, la secretaria y demás, carros, escoltas, inversión que nunca entendimos. Cómo si la presidencia de la República no es un órgano ejecutor, sino articulador, cómo ejecutaba recursos a través de las consejerías”.

