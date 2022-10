César Giraldo analizó para Infobae Colombia los negocios que se hacen en el fútbol: “el futbolista colombiano es atractivo porque es barato y tiene talento”

César Giraldo, director ejecutivo y fundador del grupo Gher. FOTO: Archivo Particular

El fútbol es un deporte que mueve millones de dólares a diario. Las transferencias de jugadores, las ventas de boletas para partidos oficiales y la venta de indumentaria son algunas aristas que generan ingresos para los clubes.

De esto habló con Infobae Colombia el empresario César Giraldo, director ejecutivo y fundador del grupo Gher, el cual se especializa en la asesoría de derecho deportivo internacional y brinda herramientas a emprendedores y empresarios en el desarrollo de sus negocios.

Giraldo respondió varias preguntas en diálogo con este medio, entre ellas si el fútbol es un negocio, pues para la mayoría de fanáticos afirma que es una pasión que mueve a multitudes. Además, dio detalles de cómo se mueve el mercado de fichajes del fútbol colombiano y sobre por qué .

¿Por qué es tan apetecido ahora el futbolista colombiano?

El futbolista colombiano está siendo muy apetecido últimamente. Eso tiene una explicación. En cuanto a oferta y demanda es un jugador que tiene mucha calidad, pero en el mercado como tal puede ser mucho más barato que un brasileño, un argentino, un francés o un inglés.

¿El futbolista colombiano es barato?

El futbolista colombiano es barato por la situación económica del país. Colombia es un país exportador a nivel mundial, pero no está al nivel de Brasil y Argentina. En ese orden de ideas, por un tema económico, el jugador colombiano es muy atractivo por el talento y pues porque del mercado colombiano puede salir más barato si se ve en un entorno global.

La comparación es sencilla. Un jugador que sale del mercado colombiano a México, la transferencia puede tener un costo de un millón de dólares. Pero un jugador colombiano que primero pasa por Argentina y luego sale para Europa puede triplicar o cuadriplicar el valor de la transferencia. Es un asunto macroeconómico.

¿Cuánto mueve el mercado de fichajes en Colombia?

Si bien es cierto, hay registradas 653 transferencias de futbolistas en el mercado colombiano en el último año, pero Colombia no está en el top 10 en cuanto al dinero que se mueve en cuanto al valor de las transferencias. Por ejemplo, en Francia se pagaron 643 millones de dólares por jugadores franceses. Seguido está Brasil, donde pagaron 468 millones de dólares.

Colombia está cerca del top 10 por la venta de Luis Díaz al Liverpool, que fue por más de 45 millones de dólares.

¿Terminan siendo los representantes los más satisfechos con cada negocio?

Claro, los representantes ganan bastante dinero por estas transferencias. En general, pueden ganarse comisiones del 5 % al 10 % del valor de la transferencia.

¿Quién elige el club con el que se negocia?

Es algo de todos. Hay un derecho tripartita, donde deben estar de acuerdo el jugador y los clubes. Lo que hace el intermediario o representante es llevar la oferta entre los clubes. Lo más difícil es convencer a los clubes.

Lo primero es cerrar el acuerdo entre los clubes. El jugador presiona, pues seguro tendrá un mejor sueldo a donde sea transferido.

Se depende mucho del rendimiento. Los clubes serios hacen seguimiento para ver el rendimiento. Por ejemplo, Luis Díaz explotó en la Copa América 2021, pero le venían haciendo seguimiento. El gol de chalaca a Brasil lo catapultó y ahí llegó el negocio con el Liverpool.

En el partido por Clasificatoria ante Perú, que perdió Colombia 1-0 en Barranquilla, ya estaba vendido al Liverpool y por eso no se esforzó mucho. Ya tenía la cabeza en otro lado. Es entendible, aunque la prensa le haya dado duro.

¿El covid-19 tuvo impacto en las transferencias?

Claro que lo tuvo. Todo se paró. Sin embargo, con la para los equipos ahorraron mucha plata, por cuestiones de logística, organizaciones.

Ahora, en esta ventana si se rompió el mercado. Lo de Erling Haaland al Manchester City es impresionante.

Sin embargo, clubes como el Real Madrid no están gastando en fichajes muy costosos. El último fichaje muy costoso del Real Madrid fue James Rodríguez en 2014. De un tiempo para acá se mantuvo la base e invirtieron en jugadores jóvenes, pero más que todo es porque se enfocaron en la reconstrucción del estadio Santiago Bernabéu.

Ahora, en Inglaterra pasa lo mismo con el Arsenal. Cuando empezaron a construir el nuevo estadio duraron un tiempo sin ganar nada e invertían en jóvenes, pero no llegaba ese jugador flamante, como los de comienzos del 2000, cuando tuvieron a Dennis Bergkamp, Thierry Henry, entre otros.

Ahora, Arsenal está fuerte porque ya terminó el estadio e invierte en un equipo. Además, tiene historia. cosa diferente con el Manchester City o el París Saint-Germain, que tienen a los mejores jugadores, pero no cuentan con esa mística histórica.

¿El fútbol es un negocio?

Si, es un negocio de entretenimiento.

Regularmente, el hincha lo ve como una pasión, pues es un fan que está enamorado de su equipo, pero al fin y al cabo es él quien consume de ese negocio. Tan es así que compra derechos de televisión para ver partidos desde su casa, compra las boletas, las camisetas, en sí, compra la experiencia, que es entretenimiento.

Los mismos dueños de los equipos ven a los fans como los clientes.

¿De qué depende el negocio?

Depende del equipo. Hoy en Colombia el que hace mejores negocios es el Tolima. Vende muchos jugadores y compra barato y no tiene la responsabilidad de ser campeón.

Tolima logró tener una base de jugadores baratos, que se venden más caros, y no está en una ciudad futbolera. El estadio de Ibagué no se llena a cada rato, no es como Medellín.

En cambio, cuando se habla de Nacional, Junior, Millonarios, la hinchada siempre presiona y toca contratar jugadores para ser campeón.

¿Es un negocio riesgoso?

Es un negocio riesgoso porque siempre pasa que se necesita suerte. Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero puede pasar algo que lo daña todo.

Pasa ahora con el Mundial de Catar. Todos los jugadores se están cuidando y no lo están dando todo en cada partido de liga o copa. Hay más de un jugador muerto del susto.

¿El Mundial es una ventana para el mercado de fichajes?

Claro. Hay un asunto de estrategia en muchos jugadores. Por ejemplo, Lionel Messi. Él tiene contrato con el París Saint-Germain hasta después del Mundial. Después de este ya se puede ir libre. Si él tiene un buen Mundial no sería raro que vuelva al Barcelona porque el club no tendría que pagar una millonada de transferencia, sino que solo debe cuadrar un salario. Otra es que puede irse a Miami. Ya es un tema de retirarse de la gloria deportiva.

Con Kylian Mbappé, que es otra cosa, lo renovaron, pero parece que él aplazó varios temas. Los medios de comunicación ya dicen que está aburrido en el París Saint-Germain, pero es lo de menos. Si Mbappé tiene un Mundial de locos, los clubes más grandes irán por él, sea como sea. Cada uno juega con su estrategia, pues el Mundial es una ventana.

¿Brasil 2014 cambió al fútbol colombiano?

El fútbol en Colombia cambió gracias a ese Mundial. Todos los jugadores que estuvieron ahí resultaron vendidos y ellos les abrieron las puertas a otros jugadores. Por ejemplo, Porto empezó con la compra de jugadores baratos en su momento como Guarín, Falcao y James y los vendió caros tras el Mundial.

Ahora se empezó a repetir la historia con Luis Díaz. Porto lo compró al Junior y lo vendió caro. Está en carpeta Mateus Uribe y ya tiene en las filas a Roller Díaz, hermano de Luis.

River también lo hace desde muchos años. Cada tanto le apuestan a un colombiano y lo venden caro, así como hicieron con Juan Pablo Ángel, que lo vendieron en cifra récord en su momento al Aston Villa de Inglaterra. Contrataron a Juan Fernando Quintero y lo mandaron a China y lo recuperaron. Ahora apostaron por Miguel Ángel Borja.

Lo mismo pasó con Boca Juniors. Empezó hace años con Óscar Córdoba, Chicho Serna y Jorge Bermúdez y desde ahí siempre tiene colombianos para vender más caros.

Todo es gracias a haber ido a un mundial.

¿James Rodríguez aún tiene mercado?

James podrá haber hecho lo que sea, pero de aquí a que a un colombiano le vuelvan a dar la camiseta 10 del Real Madrid pasarán muchos años.

En Colombia, estadísticamente, cada 20 años nace un talento como este. Ahora, menos mal se dio lo de Díaz porque un nuevo James o un nuevo Radamel Falcao no vuelve por ahora.

SEGUIR LEYENDO: