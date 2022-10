El hermano de ‘Chiquito’ Romero juega para un equipo caleño

El hermano del arquero de Boca Juniors juegan en el Team Cali, que pertenece a la liga colombiana de básquet.

El portero argentino Sergio Chiquito Romero fue por más de una década el arquero titular del seleccionado Albiceleste, con el que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Así mismo, fue campeón de la Copa del Mundo 2007 sub-20 que se llevó a cabo en Canadá.

Con la selección Argentina debutó en 2009 y disputó dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) siendo titular en todos los encuentros de los Gauchos. Pese a ser parte del proceso para Rusia 2018, una lesión lo dejó por fuera del certamen orbital, y desde ese entonces jamás volvió a ser tenido en cuenta.

Luego de 16 temporadas en el Viejo Continente, el Chiquito Romero decidió regresar a mediados del 2022 a la Argentina para defender los colores de Boca Juniors, sin embargo, una lesión de rodilla le ha impedido tener minutos con la camiseta Xeneize, la segunda que viste en su país, teniendo en cuenta que sus inicios como futbolista fue con Racing de Avellaneda.

En el clan Romero no solamente se destaca Sergio en la rama deportiva, dado que su hermano mayor Diego tiene un amplio recorrido como basquetbolista tanto en Argentina como también en otras partes del mundo.

En primer lugar, Diego Romero le lleva cinco años a Sergio, además es 15 centímetros más alto que el exportero del Manchester United, ya que mide 2.05 metros. A mediados del 2022, el hermano del Chiquito decidió probar suerte el básquet colombiano, al que arribó para defender los colores del Team Cali.

El pívot de 40 años diálogo con Win Sports y dio varios detalles de la relación con Sergio Romero. De igual manera, comentó que como todo argentino interesado por el deporte, la primera disciplina que practico fue el fútbol, pero el destino lo llevaría por otro camino.

“Empezamos a jugar fútbol, luego cambiamos los dos a básquet, luego a handball (balonmano) y fuimos cambiando por todos los deportes”.

El fútbol se le dificultó por su estatura, fue una de las razones por las que se declinó a practicar basquetbol: “Tuve un lapso, a los 13 años, en que crecí mucho durante dos o tres meses y me costaba mucho coordinar en el fútbol (…) me invitaron a un par de entrenamientos de básquet y se me hizo fácil la transición”.

Por otro lado, comentó que el arquero de Boca Junios también jugó basquetbol, aunque este prefirió dedicarse al fútbol. “Sergio era un escolta tirador y varias veces lo llamaron del club del que nosotros somos mientras él estaba en Racing (…) finalmente nos decidimos y pudimos hacer dos carreras exitosas”.

En la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, el Team Cali marcha en la segunda posición de su zona, detrás de Titanes de Barranquilla, que por ahora tiene el tiquete directo a la siguiente fase del certamen. En su última salida, el quinteto caleño se impuso por 101 a 57 a los Cóndores de Cundinamarca.

