“Sueñan con un narcoestado”: reacciones del país político a la idea del director de la Dian de legalizar la cocaína en Colombia

La polémica propuesta del director de la Dian, Luis Carlos Reyes sobre legalizar la coca en Colombia genera rechazo. Fotos: Shutter y Colprensa.

Como era de esperarse, mucho han dado de qué hablar las consideradas polémicas declaraciones en las que Luis Carlos Reyes, director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sugirió legalizar y gravar la cocaína en Colombia. Desde diferentes frentes políticos se ha cuestionado ese pronunciamiento.

“Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”, escribió Reyes en su cuenta de Twitter en respuesta a un editorial del medio internacional The Economist, que fue compartido y celebrado por el presidente Gustavo Petro. Allí, se hablaba de la estrategia antidrogas del Gobierno de Estados Unidos.

Pues bien, tras ese corto pero muy viral trino, desde todos los sectores de la opinión pública se emitieron pronunciamientos. Por ejemplo, desde el Centro Democrático, se hizo vehementes cuestionamientos contra el responsable de los impuestos en el Gobierno nacional.

La senadora María Fernanda Cabal, férrea opositora al presidente Petro, aseguró que esa iniciativa lo que querría es volver a Colombia en lo que llamó un “narcoestado”. Además, no perdió oportunidad para lanzar una pulla por el tema de la reforma tributaria: “Sueñan con un narcoestado. Siguen pensando que la cocaína no es tan dañina como los hidrocarburos”, señaló la congresista uribista en Twitter.

La senadora rechazó contundentemente la reforma tributaria del gobierno Petro. Foto: Colprensa

De ese partido, que es uno de los principales de oposición al Gobierno, reaccionó el senador Ciro Ramírez quien, en testimonios recogidos por la emisora RCN Radio, dijo que una iniciativa de tal magnitud debía ser discutida en el legislativo y no decretarse a dedo.

“Es un debate muy profundo que debe pasar primero por el Congreso de la República, pasado este sí se tendría que mirar como se reglamenta, como se tributa sobre las drogas”, señaló el legislador.

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín también emitieron declaraciones al respecto. Por ejemplo, el secretario de Inclusión Social, Santiago Preciado, recordó ese alucinógeno es uno de los que más renta le han generado a los narcotraficantes y se cuestionó de si en Colombia se puede debatir al respecto. “El director de la DIAN cree que hay que legalizar y gravar la cocaína. Esta droga es la que más réditos económicos produce en las mafias de la guerra. 50 años de prohibición solo han disparado niveles de consumo y violencia desmedida en Colombia. ¿Estamos dispuestos a dar el debate?”, dijo.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. FOTO: Archivo Particular

De Cambio Radical, uno de los partidos independientes al gobierno Petro, también hubo una dura reacción. El senador Carlos Fernando Motoa se fue de frente contra el Ejecutivo, al que responsabilizó de “improvisar” y dijo que lo dicho por el jefe de la Dian no tenía argumento alguno.

“La constante en este Gobierno es la improvisación, esa propuesta del director de la DIAN sin tener fundamento, estudios o argumentos de política criminal, generan preocupación e incertidumbre”, aseguró el congresista, quien le envió una exhortación a quienes hoy dirigen los destinos de Colombia.

“Basta ya de comentarios que afectan la economía, la política criminal y de seguridad en el país y que generan zozobra en los colombianos. (...) Preocupan esos anuncios de funcionarios de tan alto nivel en el Gobierno de Gustavo Petro”, puntualizó.

Del conservatismo también se cuestionó con vehemencia esa iniciativa y se aseguró que ese tipo de anuncios no solo generan temor en Colombia, sino también en la comunidad internacional. “Estas ligerezas como la que hoy propone el director de la DIAN, son las que de alguna manera generan tensión internacional y también fricciones dentro del mismo gabinete del presidente Petro y estoy seguro que esto no ha sido concertado y no tiene el aval de todo el gabinete, hay que hacer las cosas con paciencia y con calma”, aseveró el congresista Wadith Manzur.

SEGUIR LEYENDO: