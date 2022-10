Camilo le cumplió una promesa a pequeña fanática española que perdió a su padre durante la pandemia

Foto tomada de Instagram

Camilo Echeverry es un artista colombiano que tiene millones de seguidores alrededor del mundo, muchos de ellos menores de edad que admiran y esperan siempre lo mejor del cantante. Por su parte, el artista paisa hace lo posible por crear lindos recuerdos a los integrantes más pequeños de ‘La Tribu’ -como le llama a sus fans-, como lo demostró en las últimas horas.

A través de su cuenta oficial de Instagra, Camilo reveló un video en el que se cerraba una linda historia que empezó en medio de la pandemia y que lo unían a él con una joven fan en España. La grabación que ya acumula más de 3 millones de reproducciones y más de 300 mil reacciones se ha convertido en el motivo por el que Camilo hoy recibe un montón de aplausos por la comunidad virtual.

El inicio de la historia se dio en medio del confinamiento mundial por la pandemia por el covid-19, cuando a Camilo le llegó un mensaje muy triste por parte de Amanda, una menor de edad española que perdió a su padre en medio de la emergencia sanitaria. A pesar de que el dolor por la pérdida era muy grande, encontró un poco de alivio en un video que su artista favorito le envió.

Desde su casa, Camilo grabó un video con un mensaje muy especial para la pequeña y le prometió que al pasar toda la emergencia, seguramente se verían y podrían darse un abrazo. La promesa del colombiano quedó grabada en el corazón de la fan, que al enterarse de que el intérprete de ‘Mi lugar favorito’ y ‘Vida de rico’ estaría de concierto por su país hizo presencia en el lugar para reclamar lo que le había prometido.

Lamentablemente, Amanda fue un día antes del concierto al lugar, pensando que Camilo estaría allí con su equipo preparando todo, pero el artista no se encontraba en el lugar. Tal y como lo narra en su video Camilo, “Amanda fue a buscarme porque le debía una abrazo, pero yo no estaba ... Me mandó una foto y una carta con alguien de mi equipo”.

El equipo de Camilo efectivamente le hizo llegar la carta y la foto, imagen que apenas vio el colombiano recordó, “¿yo por qué se me acuerdo de esta niña? ¿Tienes su número?”, le dice el artista a la persona que le recuerda la deuda que tiene con Amanda.

En seguida, Camilo llamó a la madre de Amanda y le dijo que fueran al día siguiente a su concierto porque él la estaría esperando para darle su abrazo. “Recibí tu carta y yo me acuerdo muy bien que yo a ti te debo un abrazo”, le dice el colombiano a la menor en la llamada, pero ella no contesta. La madre dice “ya está llorando”.

Efectivamente, al día siguiente la niña llegó muy temprano al lugar del concierto y allí la recibió el cantante colombiano. Antes de saludarlo la menor ya estaba llorando y su madre decía “es que no se la cree la pobre”.

Finalmente el encuentro sucedió y Camilo se bajó del escenario para abrazarla. Después Amanda estuvo en primera fila en su concierto en España.

En los comentarios del video los más de 27 millones de seguidores del artista reaccionaron aplaudiendo la muestra de humanidad y amabilidad por parte de Camilo. “Sos una gran persona, y Amanda es la nena más dulce que vi”; “No solo la niña estamos llorando tooodos.Por favor sigue asi, haciendo feliz a esos pequeñitos”; “Tu humildad te hace un grande”, son algunos de los comentarios.

