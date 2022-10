No solo son los tuits, hay más acciones de Gustavo Petro que impulsan la disparada el precio del dólar en Colombia

El dólar es una de las monedas más fuertes del mundo. FOTO: Archivo Particular

El precio del dólar terminó este jueves en un promedio de 4.620,03 pesos, tras un aumento de 8,85 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM), que hoy se ubicó en 4,611.18 pesos.

La divisa tuvo un precio de apertura de 4.661,50 pesos. De igual forma, el máximo llegó a los 4.666 pesos, mientras que el registro mínimo fue de 4.574 pesos.

En esta jornada, según la plataforma Set-FX, se negociaron más de 1.070 millones de dólares en 1.839 transacciones.

En cuanto al precio del petróleo, el Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en 91,79 dólares en las últimas horas tras una caída de 0,71 %. A su vez, el West Texas Intermediate (WTI) llegaba a los 86,42 dólares tras caer 0,97 %.

La volatilidad del dólar seguirá pese a que en los últimos días ocurrieron varios hechos considerables, entre ellos el debate del proyecto de reforma tributaria por el Gobierno de Gustavo Petro con la que se busca recaudar 22 billones de pesos el primer año. Este proyecto empezó a debatirse en el Congreso de la República. Además, se suman los temores de recesión económica advertida por el Banco Mundial (BM).

A su vez, este jueves se conoció que la inflación de Estados Unidos volvió a bajar en septiembre, por tercer mes consecutivo, y situó su tasa interanual en el 8,2 %, lo que significó que bajó menos de lo previsto.

De acuerdo con el economista Víctor Grosso, dicho dato impulsó el precio de la divisa, pues estuvo por encima de lo esperado por los analistas y ahora muchos analistas creen que le Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no le quitará el acelerador a los incrementos en tasas de interés.

“Y si la Reserva Federal sigue aumentando sus tasas de interés, como pareciera va a seguir ocurriendo, el dólar seguirá muy fuerte en el mundo”, escribió Grosso en redes sociales.

El efecto Petro

No obstante, en los últimos días se conoció un informe de JP Morgan en el que se advierte que los comentarios en redes sociales de Petro generaron una significativa volatilidad en el mercado colombiano. El analista económico y bursátil Andrés Moreno Jaramillo aseguró que Petro ha tenido mucho que ver en la disparada del dólar.

Recordó que la tendencia en las monedas a nivel mundial, claramente, la da el contexto internacional de alzas de tasas de interés en los países y la mayor aversión al riesgo, lo que hace que los capitales se vayan a Estados Unidos preferiblemente y no a los países emergentes con economía débil como la colombiana.

“Esa tendencia la impone el mercado internacional, pero la magnitud de esa la está llevando Petro. Primero, lo vimos muy claro en mayo, cuando iba ganando en las encuestas presidenciales. Luego, en junio cuando los mercados se dieron cuenta que podía perder frente a Rodolfo Hernández hubo una caída. Posteriormente, cuando ganó volvió a subir”, precisó Moreno Jaramillo.

Puntualizó que hay un entorno internacional adverso, pero eso lo movió él (Petro). Además, que ahora hay cualquier cantidad de colombianos que quieren irse y sacar la plata del país.

“La producción de hidrocarburos (carbón, petróleo, gas), que traen gran cantidad de divisas al país, Petro las está frenando. Con esto, la expectativa es que lleguen menos divisas y el dólar esté arriba”, apuntó.

Resaltó que Colombia no es un país de gran inversión, sino de gran especulación, y si no hay un entorno macroeconómico adecuado, económico tributario y político no habrá entrada de capitales extranjeros, que son los que harán bajar el precio de la divisa, como pasó en 2006.

“Petro no ha impuesto la tendencia alcista, pero si ha ayudado a que está esté mucho más prolongada al alza y que haya poca esperanza a que caiga”, señaló.

