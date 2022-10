‘La Voz Senior’: la historia de la concursante de 95 años que sigue en competencia, dijo que Cepeda “es el más caballeroso”

Captura video Caracol Televisión

En el más reciente episodio de ‘La Voz Senior’ se vivió una de las batallas más esperadas por los televidentes que vieron a Nubia Ibeth, la participante más longeva, en las ‘audiciones a ciegas’. Cada noche, los tres equipos enfrentan a dos de sus integrantes en el diamante para finalmente escoger a uno que pasará a la siguiente etapa.

Este momento ha sido bastante complicado para Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, quienes muchas veces se ven entre la espada y la pared al tener que elegir quién abandona la competencia. En el episodio del 11 de octubre la mujer que impactó en su audición al decir que tiene 95 años y mostrarse serena frente al público tuvo que enfrentarse a su compañera de equipo Damaris, de 76 años.

Ambas hacían parte del equipo de Andrés Cepeda, quien asesorado por Arelys Henao, le colocó a Nubia y Damaris las canciones de ‘La ruana’ y ‘Cosas como tú’, respectivamente, para que se enfrentaran en el diamante. Tras sus presentaciones, Laura Acuña le pidió a la concursante de mayor edad que se expresara sobre su entrenador y el trato que había recibido por parte de él.

Sobre Cepeda la mujer no tuvo más que palabras amorosas, las cuales conmovieron hasta las lágrimas al artista bogotano que no podía creer que una mujer como ella lo admirara tanto. “Doña Nubia, me dicen que Andrés es el más caballeroso del mundo ¿es verdad?”, cuestionó la presentadora.

“Sí, es verdad. Especialmente por esa gentileza y esa forma tan linda de tratarlo a uno. También, me agrada inmensamente que sean mis preparadores -con Arelys Henao-, siento orgullo y felicidad”, expresó la mujer.

Captura video Caracol Televisión

Cabe recordar que, en medio de su audición Nubia también hizo llorar al cantante de ‘Besos Usados’. “Admiro profundamente a los compositores colombianos, empezando por ti”, dijo en ese momento Nubia Ibeth refiriéndose a Cepeda y causando que el artista quedara sin palabras. Finalmente, Cepeda solo pudo decir “divina, me muero de amor”.

Nacho destacó las palabras de la mujer de 95 años y dijo “estoy encantado, estoy admirando lo que pueda estar sintiendo mi compañero y amigo Andrés Cepeda porque que una persona con su vida y su trayectoria lo reconozca a él, siendo un compositor joven, como uno de los grandes de la composición en este país es maravilloso, yo sé que el corazón de él debe estar desbordado en este momento”. El artista bogotano reconoció que, efectivamente, estaba a borde de las lágrimas.

Tras enfrentarse en el escenario con Damaris, los entrenadores aplaudieron el talento de cada una de las mujeres. Tal fue la calidad de ambas concursantes que los demás artistas se abstuvieron de dar un voto por alguna de ellas, por lo que la decisión quedó solo en manos de Andrés Cepeda.

Es importante recordar que el gran mensaje de este programa es que las personas mayores demuestran que nunca es tarde para cumplir un sueño, pues la gran mayoría de ellos dedicaron gran parte de su vida a otras labores porque en su momento sus familias no los apoyaron.

Un gran ejemplo de esto es Nubia quien ha sido que “por más de 70 años mi sueño de ser una gran cantante, persistía dentro de mi mente, dentro de mi corazón”. Con su historia, Nubia explicó que aunque desde pequeña ha soñado con convertirse en una gran cantante, no pudo hacerlo porque se casó muy joven y desde entonces se dedicó a su hogar y a cuidar de sus hijos.

Es por este motivo que Cepeda señaló que no podía perder a Nubia tan pronto en la competencia y decidió dejar que ella siguiera en el programa. “Tengo una joya en el Equipo”, aseguró el cantautor bogotano.

SEGUIR LEYENDO: