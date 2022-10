Crisis carcelaria: denuncian falta de agua y de papel higiénico en la penitenciaría de La Picota en Bogotá

Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota. (Colprensa)

Durante las últimas horas, se conoció que varios reclusos del pabellón de extraditables dentro de la cárcel La Picota, en Bogotá, resultaron sin suministro de agua y sin acceso a papel higiénico en las instalaciones.

De acuerdo como reportaron las denuncias ante Caracol Radio, muestran la preocupación de la situación precaria que viven los presos. Así lo confirmó una de las personas que se encuentra en el lugar penitenciario a través de un audio publicado por 6Am Hoy por Hoy.

“Por qué nadie menciona que hay varios patios de La Picota donde hace cuatro o cinco semanas no hay agua disponible para los expendios del INPEC y es absolutamente inaceptable que no haya agua potable para beber. Hace casi cuatro semanas que no hay papel higiénico y otra con respecto a los patios de los extraditables”, señaló un recluso.

De igual manera, el detenido agregó que: “¿Cómo es posible que la calidad de comida que dan y el trato que dan cuando los gobiernos extranjeros pagan hasta 300 euros por día estén en unas condiciones acordes? le aseguro que aquí no se recibe un tratamiento de 300 euros”.

Por otro lado, fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señalaron que fue sólo durante cuatro días de la semana pasada, que el agua estuvo escasa, sin embargo, se logró solucionar porque se realizó un pedido de agua por un valor por más de $50 millones. Además, la solicitud agregó 25 millones de pesos para provisiones de papel higiénico y otros productos de aseo.

Con respecto a integrantes del Inpec hicieron un inventario de los detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, este martes 11 de octubre. El proceso, conocido como ‘tarjeteo’, fue ordenado por el nuevo director del centro penitenciario, Horacio Bustamante.

El procedimiento consiste en llevar un registro e identificación de cada privado de la libertad. “Cuando hay cambio de administración, nosotros tenemos que realizar un conteo general de los privados de la libertad y ese conteo se realiza bajo la modalidad de tarjeteo”, explicó el director, según la revista Semana.

El objetivo es hacer un inventario de la cantidad de detenidos que hay la cárcel y así verificar que realmente estén en el listado del Inpec, pues han encontrado casos en los que algunas personas se han quedado durante las visitas. La institución hace el chequeo por medio de una comparación dactilar, “cerciorándose de que la persona que está aquí sea y conocida efectivamente sus huellas dactilares a efectos de prevenir cambiarlos”, agregó.

Cabe resaltar que, en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Cúcuta hay una gran preocupación entre de las reclutadas porque las personas privadas de libertad cumplían más de 24 horas sin recibir comida.

Según el medio local, el pasado martes desde horas en la mañana, familiares de los presos llegaron hacia los alrededores de la cárcel con alimentos como pasteles, arepas, arroz cocido y otra clase de preparaciones.

Ante esta situación, se generó una alteración en el orden interno por el reclamo de la garantía de derechos que se diera cumplimiento al acuerdo entre el operador del servicio de alimentos y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Asimismo, una de las personas recluidas en el centro penitenciario habló para el medio local La Opinión y expresó que: “Ayer (lunes) no recibimos almuerzo y es porque no hay nada que preparar. No es que la población esté en huelga de hambre para pedir algún beneficio”, indicó.

El detenido aseguró que la situación afecta a cerca de 4.500 internos, entre el sector norte, sur y reclusión de mujeres.

Por otro lado, la persona privada de su libertad afirmó que no disponene de utensilios de cocina y adicional que a los presos que trabajan en la cocina como repartidores no reciben su sueldo hace tres meses. “La deuda es de la empresa de alimentos y es muy aparte del Inpec que no tiene responsabilidad en eso. No nos han pagado y no tenemos nada que preparar, no hay arroz, no hay azúcar, no hay víveres, no hay proteínas, no hay nada absolutamente nada”, relató.

