A Miguel Polo Polo le recuerdan sus comentarios contra Francia Márquez tras anunciar medidas legales por comentarios en su contra

El congresista Miguel Polo Polo envió un mensaje al jefe de Estado y a la vicepresidenta. Foto: @MiguelPoloP

A través de su cuenta de Twitter, el polémico Miguel Polo Polo, representante de las comunidades afro en el Congreso, anunció acciones legales en la Fiscalía General de la Nación por los comentarios racistas y las amenazas de muerte que recibió.

“El día de ayer inicié acciones legales en Fiscalía contra todos los ataques racistas hacia mi persona y también tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo. Muchos petristas racistas pagarán, ¡no conciliare!”, fue lo que escribió en Twitter Polo Polo.

El congresista anunció acciones legales.

Muchos usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato, recordándole las palabras que usó en contra de Francia Márquez:

“Amigo pero usted no para de tratar mal a Francia Márquez, entonces también estás siendo racista y más con la raza a la cual estás representando. Que doble moral tan hpta...”, dijo un tuitero.

“Oiga Polo Polo usted habla de racismo y usted es racista, de mi parte no estoy de acuerdo en que usted ocupe la curul que ocupa por el color de su piel, es porque considero que usted no representa a la población afrodescendiente. Y entienda algo, la última palabra la tiene el CE.”, dijo otro usuario.

“Me parece EXCELENTE! Ojalá las negritudes y los indígenas lo denuncien a usted para que podamos saber, incluso usted, a que grupo étnico usted pertenece. Yo por ejemplo, al igual que usted, aún no se a que grupo étnico pertenezco pero yo tengo más ética y no me suscribo en todas”, escribió otro.

Otro, le recordó la vez que escribió en Twitter: Al parecer Francia está tan desocupada que su función ahora es llevar a los estrados judiciales a todo aquel que le diga “mico” o “gorila”. Señor Gustavo Petro en nombre de los colombianos le solicito que ponga a hacer algo a esa pobre señora; la vagancia la tiene insoportable.

Cabe recordar que en julio pasado el influenciador fue citado por la Fiscalía General de la Nación para una audiencia de conciliación por sus comentarios desobligantes en contra de la vicepresidenta. En aquel entonces dijo, en entrevista para la revista Semana, que no se arrepentía de sus comentarios y que estaba ejerciendo su libertad de expresión. “Es nuestra manera de pensar, creo que la libertad de expresión radica en eso y muchas veces lastima a las personas. Yo no tengo la culpa de eso. Esto es una posición coherente”, dijo.

El pasado 15 de abril, cuando se adelantaba la campaña para la primera vuelta presidencial, Polo Polo había hecho un mal intento por insistir que el crimen no distingue etnias y acusó a Francia Márquez de estafadora. Para la misma época, sugirió que Francia Márquez era una ladrona por recibir los giros del subsidio Ingreso Solidario, a los que tenía derecho por estar registrada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Luego, tuvo que retractarse, y para cumplir la determinación judicial publicó una carta escrita en fuente Arial 12 en su cuenta de Twitter. “Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala de (sic) Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República señora (sic) Francia Márquez; manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno”, decía la carta.

