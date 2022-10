Revelan imágenes de la nueva novia de Piqué compartiendo tiempo con los hijos de Shakira

Foto de archivo. Shakira y Piqué junto a sus hijos vestidos como el Topo Gigio. Foto: Facebook 163

Tras cuatro meses de que Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación, el escándalo mediático que ha generado la ruptura entre la cantante colombiana y el futbolista español parece no terminar. Esta vez la expareja volvió a ser comidilla en las redes sociales luego de que se revelaran unas imágenes en las que se ve al barcelonés pasando tiempo con sus hijos en compañía de su nueva novia.

Las instantáneas, que salieron a la luz en los últimos días y fueron captadas por el paparazzi español, Jordi Martín, de acuerdo con el programa El gordo y la flaca -que publicó las imágenes en exclusiva-, se tomaron en Cerdanya -en los Pirineos catalanes-, lugar donde Shakira y Piqué construyeron una de sus casas hace seis años.

“Es la casa donde muchas veces vimos a Shakira con Piqué, pero que ahora disfruta Clara, y ella feliz con su futbolista y los hijos de la barranquillera”, comentó el reportero español durante el programa mientras daba a conocer las fotografías.

Aunque en las imágenes se ve a los hijos de la expareja de artistas, Sasha y Milán, jugar fútbol con su padre -Gerard Piqué- mientras que, la joven novia del futbolista, Clara Chía, los estaría observando desde lejos, algunos internautas han asegurado que la mujer de la fotografía no sería la nueva pareja del futbolista catalán, sino la madre del mismo, Montserrat Bernabeu.

Pese a que es difícil confirmar la información, debido a que la mujer de la fotografía está todo el tiempo a espaldas de la cámara, el paparazzi español aseguró que, la joven de la imagen, sí es Clara Chía.

Cabe recordar que el reportero dio a conocer las fotografías tan solo días después de que compartiera un enigmático mensaje a través de sus redes sociales, donde anunciaba que publicaría unas nuevas imágenes que no le gustarían a la cantante colombiana.

“La foto que nunca @shakira querría ver, esta semana verá la luz”, escribió el periodista catalán en su cuenta de Twitter.

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/h0zKOu4gga — Idek (@LovelyYou42) October 10, 2022

Luego de que el paparazzi compartiera las instantáneas, los seguidores de Shakira no dudaron en salir a manifestarle su apoyo.

“No comparten nada juegan balón con su padre y esa chimotrufia despeinada desteñida solo está de pie observando los niños no le hablan ni comparten nada con ese bulto”, “Si shakira fuera mi amiga el consejo que le daría seria; Tu nombre es una Marca, arréglate, lucete, no cantes canciones para el , cierra esa etapa... Reiventante, cada vez que lo mencionas en cancion oh algo crece más su EGO..”, y “Que fea toda fodonga parece la ex suegra de Shakespeare”, son algunos de los comentarios que hicieron los seguidores de la barranquillera.

En medio de los trinos de apoyo hacia la artista colombiana, los internautas aprovecharon la coyuntura para reiterar que en las imágenes capturadas por el reportero español, la mujer no sería Clara Chía, sino la madre del futbolista catalán.

“Lo que hacen por querer subir su raiting, pensando que eran un programa y una cadena que apoyaba a Shakira y salen con estás tonteras, esa señora es la mamá de piqué”, indicó una de las internautas. Hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista se han pronunciado al respecto.





