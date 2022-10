Por qué Claudia López dijo que el barrio Rosales es una “jaula de oro espantosa”

Por qué Claudia López dice que el barrio Rosales es una ,Jaula de Oro | Colprensa y Captura de video

Polémica ha generado las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de un recorrido que hizo la mandataria capitalina al megaproyecto Lagos de Torca, en el norte de la ciudad, y al confirmar el inicio de las obras.

La mandataria distrital señaló allí que “Rosales parece una jaula de oro espantosa”, lo que claramente levantó ampolla entre los habitantes de exclusivo sector en la localidad de Chapinero.

Por qué la alcaldesa señaló que el barrio “Rosales es una jaula de oro espantosa”

La alcaldesa señaló que el barrio Rosales, en la localidad de Chapinero, es una jaula de oro por cuenta de la dificultad en cuanto al servicio de transporte público, pues son muy pocos los buses que llegan al sitio, lo cual representa una gran dificultad de movilidad para las personas que trabajan en la zona, como lo son empleadas del servicio, guardas de seguridad y trabajadores de construcción; un problema que no tienen la mayoría de habitantes de ese sector que tienen carros.

Pero esta no sería el único reparo de la alcaldesa Claudia López, pues para la mandataria es difícil creer que en no haya ni una tienda allí, varios trabajadores afirmaron que prácticamente tienen que bajar hasta la avenida caracas para conseguir en muchos casos comida, entre otras encomiendas.

Además, López señala la falta de parques públicas alrededor de esta enorme zona residencial muy pocas zonas verdes o parques.

“Rosales, dizque el mejor barrio de Bogotá, es una jaula de oro espantosa. Si toda Bogotá fuera como Rosales, sería la peor ciudad del mundo. No hay una calle, no hay una tienda, donde la pobre señora que va a trabajar que dura dos horas de Usme, Soacha, Kennedy o Bosa le toca subir a pie porque no hay transporte público adecuado”, señaló.

En Twitter, donde se prendió la polémica sobre este asunto, y algunos defendieron los argumentos de la mandataria distrital. por ejemplo, @malbarracin señala “cualquiera que pase por Rosales a las 6 am puede notar el peregrinaje de trabajadoras/es que van subiendo esa montaña. El clasismo y el privilegio impiden que se reconozcan y resuelvan problemas de segregación de la ciudad. Trabajadoras/es a pie sufren muchas penurias cada día”.

En otro tuit, un usuario identificado como @nicorod620, señaló “Lo de Rosales es un vivo ejemplo de cómo el que tiene la comodidad claramente desconoce las dificultades del que no. Teniendo medio de transporte propio y un mercado en el hogar claramente se puede decir que es el mejor barrio para vivir de Bogotá”.

Una habitante del barrio rosales defendió la zona y dijo para Red+: “Ella (Claudia López) Está totalmente equivocada, aquí llegan todas las empleadas que uno puede contratar llegan sonrientes, no tienen problemas...la empleada dice ‘pero es que yo estoy muy abajo’, todo el mundo quiere la facilidad...más bien dígale que compre un apartamento aquí y vea lo fácil que es vivir aquí”.

En Twitter, un usuario llamado @JohanQC777 señaló el derecho de los residentes de vivir en una zona completamente residencial: “La gente paga por tranquilidad y es por eso que Los Rosales es así, no necesitan volverlo una plaza de mercado sus residentes si saben cual es el concepto de lugares específicos para cada situación y ello contribuye a la seguridad de la misma zona”

SEGUIR LEYENDO: