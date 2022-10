Condenan a cuatro años de cárcel a un exdirector del extinto DAS por espionaje a pilotos de Avianca en 2017

Laude José Fernández Arroyo fue condenado a cuatro años de cárcel por realizar espionaje ilegal al sindicato de Avianca. Foto: Colprensa

Laude José Fernández Arroyo, quien fue director de Inteligencia del extinto DAS, fue condenado a 49 meses y 80 días de cárcel tras ser hallado culpable de hacer espionaje ilegal al sindicato de Avianca en 2017, cuando en esa aerolínea habían entrado en paro.

Según informaron en la emisora La FM, para la época en que se habrían hecho las interceptaciones ilegales, Fernández Arroyo era el representante legal de la multinacional Berkeley Research Group (BRG) en Colombia que se encargaba de la seguridad de reconocidas empresas en el país.

En el medio radial reseñaron que para realizar el espionaje, el ahora condenado utilizó la plataforma Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, donde las víctimas fueron los Jorge Mario Medina, Jaime Hernández y Julián Pinzo capitanes que lideraron las protestas de pilotos ese año.

En el portal de noticias judiciales Asuntos Legales indicaron que por la investigación del ente acusador se encontró que para lograr las interceptaciones, Fernández Arroyo logró influir en esa entidad por las contrataciones que tenía con Avianca y con el Grupo de Energía de Bogotá.

“En el curso de la investigación la Fiscalía demostró que contactó a funcionarios públicos para interceptar de manera ilícita conversaciones privadas o empresariales que beneficiaban a las personas que contrataba sus servicios técnicos y profesionales”, explicaron en el ente acusador.

De esta manera, el exfuncionario fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones, por lo que además de estar privado de la libertad tendrá que pagar una multa de 50 millones de pesos y estará inhabilitado por 49 meses para ejercer cargos públicos.

“La evidencia recaudada por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que el exdirector de inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, mediante preacuerdo, aceptara su responsabilidad en la escucha ilegal de comunicaciones a integrantes de un sindicato de pilotos, abogados y empresarios que representaban compañías nacionales y multinacionales”, agregaron en la Fiscalía.

En Asuntos Legales también destacaron que aunque Fernández Arroyo solicitó purgar su condena en su vivienda, su petición fue negada por el juez 45 Penal del Circuito, con Función de Conocimiento de Bogotá.

“Negar a Laude José Fernández Arroyo, el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y la prisión domiciliaria, conforme a las consideraciones anotadas en la parte motiva de esta providencia”, argumentó el operador judicial.

Se debe recordar que esta condena también se estableció luego de que el exdirector de Inteligencia del DAS firmara un preacuerdo con la Fiscalía con el que aceptó su responsabilidad en calidad de autor en el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo y violación ilícita de comunicaciones, señalaron en La FM.

En esa emisora detallaron que para que Fernández lograra desde el organismo investigador hacer las escuchas ilegales, tuvo el apoyo de los exfiscales Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Pava, también judicializados por estos hechos.

“Las interceptaciones ilegales realizadas a los pilotos en el informe de investigación integral, contiene datos personales de sindicalistas, que no se encuentran en registros públicos, afinidades políticas, religiosas, núcleos familiares, y datos sensibles que no fueron autorizados por sus titulares para su revelación, y aunque al parecer dicha información no fue utilizada por Avianca”, citaron del fallo en el medio radial.

