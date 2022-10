Por falta de cuórum fracasó nuevo intento de aprobar la venta de las acciones de EPM en UNE

Los concejales de la oposición calificaron como una “jugada política” que se pretendiera votar esta apelación en ausencia de algunos cabildantes. Foto: El Colombiano / Colprensa.

Continúa la polémica por la venta de las acciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE, en la que tanto insiste el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En el último capitulo de este entramado, los concejales de la oposición aseguraron que el movimiento de gobierno pretendía ejecutar una “jugadita política” para aprobar la apelación y poder continuar con la venta de las acciones.

Esto ocurrió en la sesión del pasado martes 4 de octubre, cuando la coalición de gobierno solicitó incluir en la agenda la votación de la apelación, con la que el alcalde pretende que se active una cláusula que permita vender las acciones y recuperar tres billones de pesos, según ha explicado.

El punto es que la solicitud se hizo, según la oposición, luego de que el concejal del Partido de La U, Luis Carlos Hernández Castro, se retirara del recinto. Es de resaltar que este cabildante es uno de los que se opone al proyecto y en su ausencia, la votación probablemente hubiera resultado a favor de la venta.

Ante la solicitud del concejal del Movimiento Independientes, Carlos Mario Romero Misas, de incluir la votación de la apelación en el orden del día, varios cabildantes de la oposición se mostraron molestos por lo que calificaron como una “jugada política”.

Entre los funcionarios que se pronunciaron en contra de esta propuesta está Daniel Duque, quien a través de sus redes sociales denunció la situación.

“Alerta. Quieren aprobar a las malas el debate de la venta de UNE. Curiosamente el concejal Luis Carlos Hernández que había votado negativo en la apelación anterior, hoy no se encuentra en el recinto. Nos van a ganar 10 a 9 si lo someten a votación”, señaló el concejal en su cuenta de Twitter.

Pese al intento de la coalición de gobierno, finalmente, por falta de quorum, no se votó la apelación para la venta de acciones de EPM en UNE.

El proyecto que se ha hundido cuatro veces

Es de recordar que la semana pasada la oposición nuevamente se negó a aprobar la venta de las acciones de UNE, pese a que según ha explicado la Alcaldía esto sería beneficioso para la ciudad pues son cerca de tres billones de pesos que se recuperarían.

Aunque el mismo Álvaro Uribe Vélez, cabeza del Centro Democrático, había anunciado públicamente que iba a apoyar esta gestión, y se había acordado varias condiciones entre los opositores y la administración, los concejales de ese partido dieron una nueva negativa.

El alcalde se ha mostrado molesto e insiste en que quienes no aprueban este trámite, estén en contra de la ciudad.

“El CD (Centro Democrático) primero dijo que no porque no conocía la cláusula que era confidencial. Se les mostró la cláusula. Luego dijeron que no porque la plata sería invertida en la ciudad y no quieren que nos vaya bien. Le hacen oposición a la ciudad. Luego dijeron que sí pero si se creaba un fondo para invertir en la ciudad. Sí, todo lo contrario”, escribió hace unos días el alcalde en un texto en el que listaba “el paso a paso de cómo le quieren robar tres billones de pesos a Medellín”.

Es de recordar que para poder ejecutar la venta de las acciones es necesario activar una cláusula, que es el punto de discusión en este caso, pero además, es importante resaltar que esa cláusula tiene un plazo que vencerá sin que se pueda recuperar los recursos, según ha explicado la Alcaldía.

