Ministro de Defensa aseguró que no habrá cese de operaciones en contra del ELN a pesar el inicio de los diálogos

Ministro de Defensa, Iván Velásquez

Después del debate de control político en el Congreso de la República, donde fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió con respecto al interés de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de reiniciar los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

De igual manera, habló sobre su gestión con la Fuerza Pública, por el momento hay una instrucción para un posible cese al fuego, cancelación de operativos o bombardeos por parte de las autoridades.

El jefe de cartera explicó que es una buena señal para iniciar una mesa de diálogo pues se da comienzo a conversaciones exploratorias y luego se instalaría la mesa de negociación para llevar a cabo cada uno de los puntos específicos en el proceso de paz.

“Estamos en las conversaciones preparatorias, el comisionado de paz ha dicho repetidamente que espera de las organizaciones que están interesadas, adelantar con el Gobierno sea la negociación política, sean las conversaciones jurídicas, actos que demuestren la buena voluntad y la buena fe de estas organizaciones en el ofrecimiento que ha hecho el Gobierno, de manera que cesen sus actividad ilegales”, expresó el ministro de Defensa.

Además, Iván Velásquez resaltó que: “Esperamos que el ELN demuestre la buena voluntad y la buena fe del ofrecimiento que ha hecho el Gobierno Nacional para que cesen todas las actividades ilegales que realizan”.

Según el jefe de cartera, a medida que se vayan formalizando las conversaciones se podrán establcecer las requerimientos por parte del alto Comisionado para la Paz.

“Si hay una organización que tiene toda la disposición para llegar a la paz, debe terminar sus actividades ilícitas y entre esas, debe entregar las personas que tenga en su poder, la medida del tiempo se mide también por la fluidez de la conversación, hay situaciones que en ocasiones hacen más dilatada la conversación, pero hay necesidad que éste no sea un diálogo indefinido, que se vayan obteniendo puntos de acuerdo a medida que se va avanzando en las conversaciones”, concluyó Velásquez.

Ante los que consideran cuestionable el papel del ministro Velásquez en el gobierno de Gustavo Petro, los citantes al debate fueron los representantes a la Cámara Marelén Castillo, Carolina Arbeláez, José Jaime Uscátegui y Hernán Cadavid. Según la citación, deberá responder por las “recientes decisiones en materia de orden público, seguridad, defensa de la sociedad y la ola de violencia reciente en el territorio nacional”.

Antonio García, jefe del ELN, insinuó que si ellos dejan las armas el Estado colombiano también debería hacerlo

En un anunció histórico, el Gobierno nacional dio a conocer que en noviembre se retomarán los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esa línea, Antonio García, máximo jefe de esa estructural criminal, se refirió a si dejarán las armas y seguirán el rumbo que tomaron las antiguas Farc.

En medio de una rueda de prensa, donde García respondió a varias preguntas de la prensa y de agencias internacionales que viajaron hasta Caracas, Venezuela para anunciar la retoma de diálogos, este dio a conocer la postura que tienen frente a la dejación de armas en el marco del programa de paz total del presidente Gustavo Petro.

Según el comandante guerrillero, el abandonar las armas hará parte de lo que dialoguen con el gobierno Petro dado que, a su juicio, ese no es el problema principal en medio de los diálogos. “El problema no son las armas, si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas, hay que atacar las causas que generaron el conflicto”, expresó el jefe del ELN.

Así mismo, en medio de su respuesta, García lanzó una polémica afirmación en la que cuestionó que si ellos abandonan los elementos bélicos lo más prudente sería que el Estado colombiano también revise la tenencia de armas para defenderse de las actuaciones de bandas ilegales como la que él dirige. Hay que mencionar que esa es la única guerrilla activa que queda en Colombia.

“De las armas queremos hablar, pero también hay que hablar de las armas del Estado y cómo y por qué las usa”, aseveró el líder del ELN.

